Os trabalhadores da Transtejo, empresa que assegura a ligação fluvial entre Lisboa e a margem sul, decidiram esta quinta-feira juntar-se ao protesto da Soflusa, com uma nova greve parcial nos dias 14 e 15 de julho, anunciou a FECTRANS.

“No plenário de trabalhadores da Transtejo ficou aprovado realizar, novamente, dois dias de paralisação parcial, três horas por turno, nos mesmos dias que foram ontem (quarta-feira) aprovados para a Soflusa, que são os dias 14 e 15 de julho”, disse José Manuel Oliveira, coordenador da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS).

Em declarações à agência Lusa, o dirigente sindical destacou a “participação elevada” dos trabalhadores da Transtejo no plenário realizado esta quinta-feira, das 14h30 às 17h30, que motivou a interrupção temporária do serviço de transporte da empresa.

A questão central é exigir que a administração cumpra com aquilo que está obrigada do ponto de vista do Acordo de Empresa, que é fazer a revisão salarial todos os anos, e é nesse contexto que, até ao momento, não tivemos qualquer contraproposta relativamente às propostas sindicais”, afirmou José Manuel Oliveira.