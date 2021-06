A cidade italiana de Veneza pode juntar-se à lista de patrimónios em risco da UNESCO devido às ameaças que enfrenta. Uma delas, o facto de ainda haver muitos navios de cruzeiro a atracar no centro da cidade.

Em causa está uma recomendação da UNESCO, na sequência dos dados divulgados no seu relatório anual sobre o património em risco, que indicam que a cidade está perante um “perigo verificado e potencial, devido a ameaças individuais e a impactos acumulados”.

O Governo italiano já tinha aprovado, em março deste ano, um decreto-lei que proibia a entrada de navios de grande porte na lagoa de Veneza e, na altura, até abriu licitações para a construção de um novo porto, fora daquele local. Porém, estes navios (incluindo navios de cruzeiro) deverão continuar a atracar na lagoa de Veneza, até que o novo porto esteja construído.

Além disso, as autoridades locais estão a fazer pressão para que o porto industrial, que fica dentro da lagoa, ainda que fora do centro da cidade, seja a solução definitiva para acolher os maiores navios.

O relatório da UNESCO revela que “embora já existam proibições legais para navios com mais de 40.000 toneladas brutas entrarem na Lagoa de Veneza, isso não tem efeitos práticos, porque não existe alternativa para esses grandes navios atracarem”, e acrescenta: “Deve-se continuar à procura de uma solução de longo prazo com a máxima urgência, priorizando a opção de acabar com os navios de grande porte na lagoa e, preferencialmente, redirecioná-los para portos mais adequados na região”.

Segundo o Comité do Património Mundial da UNESCO, há “problemas cruciais que permanecem sem solução” na cidade, como os “impactos complexos do turismo de massa e a diminuição constante da população” residente. Além disso, “os efeitos da deterioração contínua da intervenção humana, combinados com as mudanças climáticas no ecossistema da lagoa, podem resultar em mudanças irreversíveis”.

Segundo conta a UNESCO à CNN , “a proposta de inscrever Veneza na Lista do Património Mundial em Perigo é baseada em avaliações técnicas e científicas realizadas por especialistas dos órgãos de avaliação”.

Neste momento há 53 locais na lista de patrimónios em risco da UNESCO, entre eles o centro histórico de Viena, na Áustria, a cidade mercantil marítima de Liverpool, no Reino Unido, e os Monumentos Medievais do Kosovo, na Sérvia.