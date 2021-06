A vacinação contra a Covid-19 de estudantes universitários portugueses que vão fazer Erasmus no próximo semestre vai ser antecipada, confirma fonte da task-force ao Observador. E alguns deles já terão mesmo sido contactados para receber a primeira dose.

Os estabelecimentos de ensino superior encontram-se neste momento a identificar os estudantes que vão fazer programas de mobilidade no primeiro semestre do próximo ano letivo e a remeter essas listagens para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Depois disso, as listagens são enviadas à task-force para iniciar o processo de vacinação.

Mas o processo não começou agora e a task-force já recebeu algumas dessas listagens relativas a estudantes universitários que vão estudar para fora já no verão, ainda antes do arranque do ano letivo, e que por isso vão ser priorizados, confirmou fonte oficial. O Observador sabe mesmo que alguns alunos já terão sido contactados com vista ao agendamento da primeira dose da vacina, não tendo sido possível apurar se até ao momento algum já foi imunizado.

O objetivo é que os alunos de programas de mobilidade, inicialmente fora das prioridades do plano de vacinação contra a Covid-19, possam ser inoculados antes do arranque do próximo semestre no estrangeiro. No entanto, a task force não consegue garantir que todos os alunos recebam as duas doses antes de iniciar estes programas de mobilidade.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Universidade de Lisboa já enviou listagens, confirma reitor

O reitor da Universidade de Lisboa, por exemplo, confirmou ao Observador que já foi solicitado a este estabelecimento de ensino “os contactos dos estudantes Erasmus para serem contactados para a vacinação”. “Recebemos o ofício há dois ou três dias. Já desencadeámos o processo e os estudantes já devem estar a ser contactados“, acrescentou António Manuel da Cruz Serra.

Uma aluna que vai fazer Erasmus no início de setembro contou ao Observador que lhe foi pedido pela universidade esta sexta-feira que preenchesse um formulário com as datas do seu programa de mobilidade. Apesar do contacto e do pedido de informações, ainda não tem qualquer previsão de quando será vacinada, nem garantia de que o será antes de partir.

Até agora, o autoagendamento para a vacina contra a Covid-19 só está disponível para pessoas com 35 ou mais anos. Assim, alguns destes estudantes universitários poderão vir a ser vacinados ainda antes da abertura da imunização para a sua faixa etária — o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo garantiu esta semana que a vacinação nas faixas etárias acima dos 18 anos ia começar a 4 de julho. Nesta fase, a task-force não sabe quais são as idades dos alunos que vão ser inoculados nem quantos são.

Nos últimos dias, a inoculação de jovens antes da abertura do processo para a sua faixa etária num centro de vacinação do Porto está gerar polémica e já levou à abertura de um inquérito por parte da Autoridade Regional de Saúde do Norte. Isto porque, na semana passada, o Centro de Vacinação do Cerco esteve a vacinar pessoas com mais de 18 anos — um processo que foi interrompido assim que a task-force tomou conhecimento da situação e que levou até à suspensão da Diretora do Agrupamento de Centros de Saúde do Porto Oriental. Os casos de vacinação indevida neste centro — entre eles o da filha de 18 anos da apresentadora de televisão Maria Cerqueira Gomes — foram inclusivamente participados à Polícia Judiciária.