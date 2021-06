Depois do contorverso depoimento de 23 minutos que Britney Spears deu na passada quarta-feira, através do qual chocou o mundo ao admitir o nível de controlo a que estava sujeita, a cantora regressou ao Instagram para pedir desculpas por ter fingido durante dois anos que estava bem. “Não quero que as pessoas pensem que a minha vida é perfeita, porque definitivamente não é de todo… E se leram alguma coisa sobre mim nas notícias esta semana… Obviamente sabem que não é perfeita!”, escreveu na respetiva conta.

“Peço desculpa por ter fingido que tenho estado bem nestes últimos dois anos… Fi-lo por causa do meu orgulho e por ter vergonha em partilhar o que aconteceu comigo”, continuou, para depois esclarecer que queria retratar o perfil de Instagram de uma forma mais positiva e que ter fingido até a ajudou no processo.

A publicação nas redes sociais surge dois dias depois de a cantora ter admitido, numa audiência virtual, que estava “traumatizada”. “Não estou feliz, não consigo dormir. Estou tão zangada, é de doidos. E estou deprimida”, revelou, pedindo o fim da tutela estabelecida em 2008. “O meu pai e todas as pessoas envolvidas na tutela (…) deviam estar na prisão”, afirmou ainda, dizendo querer “processar a família” e contar a sua história ao mundo. Durante o depoimento, a cantora revelou que a equipa não a deixa engravidar e que foi forçada a tomar lítio contra a sua vontade depois de anunciar publicamente que faria uma pausa nas performances ao vivo.

After what we saw today, we should all be supporting Britney at this time.

Regardless of our past, good and bad, and no matter how long ago it was… what’s happening to her is just not right.

No woman should ever be restricted from making decisions about her own body.

— Justin Timberlake (@jtimberlake) June 24, 2021