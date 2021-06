[em atualização]

O diretor-geral do Património Cultural, Bernardo Alabaça, que tomou posse como interino em fevereiro do ano passado, foi afastado do cargo pela ministra da Cultura, Graça Fonseca, por esta considerar que a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) está “inoperacional”. A exoneração tem “efeitos imediatos” e foi confirmada esta sexta-feira ao início da tarde à agência Lusa por fonte oficial do gabinete da ministra.

“É pertinente, e urgente, a substituição do engenheiro Bernardo Alabaça pelo facto de o seu desempenho não ter correspondido às expectativas nem se perspetivar que pudesse vir a corresponder”, informou o Ministério da Cultura, segundo o jornal Público. “A taxa de execução de 10% da DGPC”, a incapacidade de pôr em prática determinações do Conselho de Ministros e o “ineficiente contributo” de Bernardo Alabaça na discussão sobre a distribuição na área do património de 150 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência foram falhas apontadas pela gabinete de Graça Fonseca, citadas pelo Público.

Numa nota às redações, após a divulgação da notícia, o ministério esclareceu que o arquiteto João Carlos Santos, até agora subdiretor da DGPC, “assume com efeitos imediatos o cargo de diretor-geral interino da DGPC, na sequência da exoneração do engenheiro Bernardo Alabaça”.

A DGPC é o maior organismo sob alçada do Ministério da Cultura, com um orçamento de cerca de 57 milhões de euros por ano e que tutela os principais museus e monumentos públicos. Um concurso da CRESAP (Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública) para encontrar um diretor-geral do património, cuja remuneração será de 3.734 euros, mais 778 euros por despesas de representação, foi lançado a 2 de junho e terminou na passada quinta-feira, dia 17. Concurso idêntico decorreu para o lugar de subdiretor-geral. O resultado não é conhecido em ambos os casos.

Bernardo Xavier Alabaça nasceu a 8 de junho de 1973, é mestre em finanças pelo ISCTE, professor universitário e gestor imobiliário. Antes de chegar à DGPC exerceu como diretor-geral de Infraestruturas do Ministério da Defesa Nacional e subdiretor-geral do Tesouro e Finanças do Ministério das Finanças.

Foi assessor do conselho de administração da Lisboa Ocidental – Sociedade de Reabilitação Urbana, vice-presidente da mesa da assembleia-geral da Parpública (empresa pública que gere património do Estado) e presidente do conselho estratégico do Salão Imobiliário de Lisboa.

Teve um mandato marcado por diversas polémicas. A alegada falta de qualificações para o cargo foi contestada desde o início por profissionais da museologia. Em outubro do ano passado, perante a controvérsia sobre a conservação de vestígios de uma antiga mesquita do século XII na Sé de Lisboa, o diretor-geral foi ultrapassado pela própria ministra da Cultura, que decidiu, sem esperar pelas conclusões de um grupo de trabalho convocado por Bernardo Alabaça, que aqueles vestígios deveriam ser conservados no local e mostrados ao público. Pela mesma altura, a subdiretora-geral Fátima Marques Pereira, que tinha entrado oito meses antes com Bernardo Alabaça, pediu para sair por alegados “motivos pessoais”.

A antecessora de Bernardo Alabaça, Paula Silva, também saiu do cargo exonerada por Graça Fonseca e em rota de colisão como a ministra, a ponto de se afastarem uma da outra em cerimónias públicas. O “envelhecimento dos trabalhadores do quadro”, a falta de “estratégias pré-definidas” para aplicação de fundos europeus e a suborçamentação da DGPC foram então apontadas por Paula Silva como os principais problemas da instituição.

Ao nomear o diretor-geral agora afastado, o Governo justificou vinha aí “um novo ciclo de políticas públicas para o património cultural e para as artes”, o que exigia “perfis adequados aos novos desafios”. Perante a contestação inicial ao nome de Bernardo Alabaça — nomeadamente por parte da Associação Portuguesa de Museologia e do Conselho Internacional de Museus da Europa, que chegaram a considerar “inqualificável” e “um insulto” a escolha de um gestor imobiliário para DGPC — a ministra Graça Fonseca saiu em defesa da sua própria escolha.

“O que acho absolutamente extraordinário nesta questão é ignorar que Bernardo Alabaça tem muitos anos de gestão de património cultural, tem um mestrado em gestão do património público, e que o que fez durante muitos anos foi gerir património público. Passou por outros setores? Sim, teve vida para além de ser dirigente público, como muitos de nós tivemos”, disse a ministra em março do ano passado.

Em audição parlamentar, a 10 de março de 2020, Graça Fonseca sublinhou que Bernardo Alabaça tinha “as competências necessárias e desejáveis para o exercício do cargo”, o que contrasta com a justificação de exoneração apresentada nesta sexta-feira, que refere uma presumível “inoperância” do diretor-geral cessante.