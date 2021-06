Os dois ocupantes de uma viatura automóvel, que terá sido esta sexta-feira arrastada no concelho da Povoação, nos Açores, devido às fortes chuvas em São Miguel, “continuam por localizar” e as buscas prosseguem, disse o presidente da Proteção Civil açoriana.

Em declarações aos jornalistas, o presidente da Proteção Civil dos Açores, Eduardo Faria, adiantou que a Proteção Civil “teve conhecimento nesta manhã de que teria desaparecido uma viatura com duas pessoas que estariam a fazer apoio domiciliário e as buscas foram iniciadas imediatamente”.

Por volta das 12h25 locais [13h25 em Lisboa] foi avistada uma viatura no fundo de uma ribeira, presa e capotada junto à Povoação e não foram avistadas pessoas”, explicou.

Ao inicio da tarde desta sexta-feira os bombeiros conseguiram chegar à viatura e “verificaram que não existiam pessoas dentro” e “as buscas vão continuar”, referiu ainda.

As buscas prosseguem com o auxílio dos bombeiros e de agentes da PSP e foi solicitada a colaboração da Marinha para fazer algumas ações de busca junto à foz da ribeira e, caso seja necessário, eventualmente a Proteção Civil poderá solicitar colaboração à Força Aérea, adiantou também o responsável.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) registou um total de 30 ocorrências que, entretanto, “estão todas praticamente resolvidas”, à exceção das “duas pessoas que se encontram desaparecidas”.

Do total de ocorrências 16 foram registadas no concelho de Vila Franca do Campo, oito na Povoação, cinco em Ponta Delgada e uma no Nordeste, ilha de São Miguel e dizem respeito a obstruções de vias, inundações de via, inundações de habitações e ribeiras que transbordaram”.

Em Vila Franca do Campo, “uma pessoa foi realojada em casa de familiares pelo facto de a sua habitação estar inundada devido à chuva”.

As ilhas de São Miguel e Santa Maria (grupo oriental) estão sob aviso amarelo até às 12h00 de sábado.

Sob aviso amarelo vai estar também o grupo central (ilhas Terceira, Pico, São Jorge, Graciosa e Faial) entre as 21h00 de desta sexta-feira e as 12h00 de sábado, também por causa das previsões de precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica, enquanto o aviso amarelo é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.