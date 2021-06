O Contra-Corrente é agora aberto à participação dos ouvintes da Rádio Observador, das 10h10 às 11h00. Para dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes, basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode ouvir o programa em direto clicando aqui

Hoje queremos saber o que acha das declarações de Ferro Rodrigues. Depois do jogo da seleção frente à França, o presidente da Assembleia da República pediu aos portugueses que se desloquem de forma massiva para o sul de Espanha para apoiarem a equipa nacional. O Governo não quis comentar e o Presidente da República achou que não era um apelo a uma deslocação massiva.

Segundo dados europeus desta quinta-feira, Sevilha encontra-se em alerta vermelho, com mais casos por 100 mil habitantes do que qualquer cidade portuguesa.

Como avalia as declarações de Eduardo Ferro Rodrigues?