No dia em que o Governo anunciou novas medidas para a Área Metropolitana de Lisboa, foi atingido um novo recorde diário de testagem nas farmácias da capital. Ao todo foram realizados 5.000 testes à Covid-19, esta quinta-feira, nas 113 farmácias de Lisboa que estão sob abrigo do protocolo de testagem da Câmara Municipal.

Em declarações à Rádio Observador, a Presidente da Direção da Associação Nacional das Farmácias, Ema Paulino, confirma que “há maior procura”, mas assegura que “as farmácias vão saber responder”.

É natural que neste período seja necessária uma adaptação em termos das infraestruturas e da alocação de recursos”, explica Ema Paulino, “mas as farmácias têm sabido responder de forma muito célere às necessidades da população. Estou certa que rapidamente se vai normalizar o acesso aos testes”.

A dirigente da Associação Nacional das Farmácias admite que há “uma tendência crescente da procura em todo o país”, mas com “especial incidência na zona de Lisboa” e que coincidiu com o anúncio de novas restrições, por parte do Executivo. O aumento da procura tem-se verificado nas duas vertentes, “tanto a nível dos autotestes, como nos testes profissionais, realizados nas farmácias”. O Observador sabe que há farmácias na capital que já não têm marcações para amanhã.

A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, anunciou novas medidas esta quinta-feira, após a reunião do Conselho de Ministros. Ao contrário do que estava previsto, Portugal não vai avançar no plano de desconfinamento e há mesmo concelhos que recuam. Mantêm-se também as restrições de circulação na Área Metropolitana de Lisboa aos fins de semana, exceto para quem apresente teste negativo à Covid-19 ou certificado digital.