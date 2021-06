Francisco Mendes da Silva vai deixar o CDS. O antigo dirigente democrata-cristão decidiu deixar o partido por não se rever no rumo escolhido pela atual liderança e por entender que o CDS deixou de querer ser um “instrumento relevante, atual e autónomo” na definição da direita e da política portuguesa.

A informação foi confirmada pelo próprio em declarações ao Observador. Mendes da Silva, comentador na TSF e canal Q e articulista no jornal “Público”, renunciou também ao mandato na Assembleia Municipal de Viseu. A falta de predisposição para estar na linha da frente do combate partidário também pesou na decisão.

A desfiliação do advogado é mais um sinal do período delicado que o partido atravessa. Depois de ter desafiado no Conselho Nacional de janeiro, Francisco Rodrigues dos Santos prometeu convocar um congresso para realizar eleições internas e terá, ao que tudo indica, Adolfo Mesquita Nunes como adversário.

Nem esse cenário — a eventual saída de Rodrigues dos Santos e a possível liderança de Mesquita Nunes, de quem Mendes da Silva é muito próximo — ajudou a evitar a rotura. O democrata-cristão decidiu bater com a porta por entender que já não passa por ele a definição do futuro do CDS.