Mais de 40 bombeiros estão desde o início da manhã desta sexta-feira a combater um incêndio num armazém agrícola na Herdade Vila Galé, em Beja, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) da região.

Segundo o CDOS de Beja, o armazém tinha no interior máquinas agrícolas e o alerta para o incêndio foi recebido às 06h13. No local, pelas 07h30, estavam 43 elementos das corporações de bombeiros de Beja, Castro verde, Aljustrel, Ourique e Ferreira do Alentejo, acompanhados por 13 veículos, e uma patrulha da GNR.

O fogo não ameaça qualquer habitação, acrescentou a fonte.