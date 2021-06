O fabricante sueco de baterias para veículos eléctricos Northvolt estima que venha a necessitar de mais 12,5 mil milhões de euros, para atingir os seus objectivos. A estratégia a longo prazo passa por atingir 150 GWh de capacidade, com o CEO Peter Carlsson a estimar que uma instalação fabril, com a tecnologia que hoje está disponível, obriga a 100 milhões de dólares (83,7 milhões de euros) por cada GWh de acumuladores.

A Northvolt, que nasceu em 2015 como SGF Energy, é apontada como a grande esperança para muitos construtores, que a vêem como a melhor forma de se poderem equipar contra a supremacia da Tesla e dos fornecedores de acumuladores chineses e sul-coreanos, uma vez que nenhum fabricante europeu de veículos eléctricos produz as baterias de que necessita. Curiosamente, a empresa sueca fundada por Peter Carlsson, ex-funcionário da Tesla – onde trabalhava no projecto Model S e não na concepção ou produção de baterias –, ainda não produziu uma única bateria, apesar de originalmente estas estarem previstas para 2020.

Até ao momento, a Northvolt tem praticamente terminada a sua primeira fábrica na Suécia, em Skelleftea, tendo planeada uma segunda instalação fabril na Alemanha, em Salzgitter, em parceria com a Volkswagen. Esta fábrica deverá estar terminada em 2023 ou 2024, estando previsto arrancar com uma produção anual de 16 GWh de acumuladores, a incrementar posteriormente até aos 24 GWh.

Até aqui, a Northvolt já recebeu um empréstimo de 350 milhões de euros do Banco Europeu de Investimento, a que juntou outro empréstimo de um consórcio de bancos comerciais, fundos de pensões e instituições financeiras, no valor de 1,6 mil milhões de dólares (1,3 mil milhões de euros). Os grupos VW e BMW, além da Goldman Sachs e a Folksam, também investiram 1000 milhões de dólares (837 milhões de euros) na Northvolt, com a BMW a reforçar a sua presença em mais 2000 milhões de euros, para garantir as células para as baterias de que necessita, enquanto a Volkswagen optou por construir a sua própria fábrica, em parceria com os suecos.