A Stellantis, que resultou da fusão da PSA com a FCA, possui uma panóplia “interminável” de marcas (nada menos do que 14) sob o seu controlo, mas a administração liderada pelo português Carlos Tavares parece estar apostada em não deixar cair nenhuma delas. Antes pelo contrário, pois até marcas com potencial, mas que até aqui ofereciam gamas reduzidas, vão começar finalmente a ver a sua oferta de modelos começar a crescer.

Jean-Philippe Imparato, que até à fusão liderava a Peugeot, a marca principal da PSA, foi nomeado o novo CEO da Alfa Romeo. A opção pareceu estranha de início, mas só até se tornar evidente os planos que a Stellantis tinha para a marca italiana. De acordo com Imparato, a Alfa vai estar imparável nos próximos anos, alargando a gama com novos modelos e trazendo de volta alguns dos best sellers do passado.

O novo responsável pela Alfa Romeo começou por recrutar o homem que vai reinterpretar a marca. Referimo-nos ao designer espanhol Alejandro Mesonero-Romanos, o responsável pelo Leon, Ateca, Tarraco e Arona durante a sua passagem pela Seat. O primeiro novo Alfa a chegar ao mercado será o Tonale, agendado já 2022 e que, por isso mesmo, está quase pronto. Já deveria mesmo estar em comercialização, não fosse Imparato ter decidido que a versão híbrida plug-in (PHEV) era pouco potente para a imagem da Alfa Romeo. Concebido sobre a plataforma que serve o Jeep Compass, o Tonale tem tudo para se tornar um dos modelos mais vendidos da marca italiana.

2023 será o ano do Brennero, que é também o primeiro veículo concebido pela equipa de Imparato. Será o SUV mais pequeno do construtor, concebido sobre a plataforma e-CMP, que dá origem ao Peugeot 2008 e Opel Mokka, o que potencialmente o transformará noutro best seller. Permitirá ainda ao modelo disponibilizar uma versão 100% eléctrica.

Os Alfa Romeo Stelvio e Giulia, que chegaram ao mercado em 2016 e 2017, deverão ser substituídos em 2023 e 2024. A plataforma deixará de ser a actual Giorgio, que serve a ambos, sendo substituída pela nova STLA Large, que originalmente foi concebida pela Peugeot para poder dar origem a versões PHEV e 100% eléctricas. Mas a Alfa Romeo quer manter a base do chassi e direcção da Giorgio, para assegurar um comportamento à altura das expectativas, tanto mais que a STLA Large servirá também para os próximos Maserati Ghibli e Levante, tudo indicando que Imparato vai ter igualmente uma palavra a dizer em relação ao futuro desta marca do grupo.

Entre os regressos do passado que vão voltar ao activo, um deles será o Alfa Romeo GTV, que irá surgir como uma berlina estilo coupé, mas com quatro portas, do futuro Giulia.

O descapotável Spider, que de início foi denominado Duetto, também vai voltar a ser produzido depois de 2023, o que o deverá limitar a motorizações puramente eléctricas, enquanto o MiTo também tem hipóteses de voltar a estar presente nos salões de exposição do construtor. Resta saber qual a probalidade de sucesso que pode ter um pequeno hatchback de cinco portas, com a preferência que o mercado revela por SUV e crossovers. Esta é uma questão para a qual Jean-Philippe Imparato vai ter de encontrar resposta.