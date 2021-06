Um homem, de 72 anos, foi detido em flagrante delito pela PSP, em Beja, por suspeitas do crime de detenção e mediação de arma de fogo, tendo os agentes apreendido mais de 50 armas, foi esta sexta-feira anunciado. Em comunicado enviado à agência Lusa, a Polícia de Segurança Pública (PSP) explicou que a detenção foi efetuada, na quinta-feira, através do Departamento de Armas e Explosivos.

Na operação, intitulada “GUN STORE 2”, a Polícia deu cumprimento de três mandados de busca e apreensão, no distrito de Beja, promovidos pelo Ministério Público de Beja. Esta ação surgiu após 11 meses de investigação, que teve por base “a suspeita fundada da prática de vários crimes cometidos por um antigo armeiro e relacionados com a detenção, modificação, reparação, guarda, tráfico e mediação de armas”.

No cumprimento dos mandados de busca e apreensão, os agentes detiveram, “em flagrante delito”, o homem de 72 anos, “antigo armeiro”, que alegadamente “se dedicava à modificação, reparação, detenção, guarda e mediação ilícita de armas de fogo”, explicou a PSP.

No total, foram apreendidas 10 armas de fogo longas de diversos calibres, 41 de ar comprimido também de vários calibres e três canos para armas longas, assim como 1.051 gramas de pólvora. O suspeito já foi presente a primeiro interrogatório judicial, no Ministério Público de Beja, e saiu em liberdade, com termo de identidade e residência.