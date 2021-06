A organização do festival de música NOS Alive, que decorre habitualmente no Passeio Marítimo de Algés, continua a desvendar o cartaz da edição de 2022, depois do adiamento das edições de 2020 e 2021 para o próximo ano. Desta vez foram confirmadas atuações de St. Vincent, Alt-J e Two Door Cinema Club.

St. Vincent é o nome artístico da cantora, compositora e guitarrista Annie Clark. Com 38 anos e com uma carreira musical iniciada na primeira metade dos anos 2000, a norte-americana tem já editados sete álbuns de estúdio e de canções originais, a que se somam EP (mini-álbuns) e um disco ao vivo. O primeiro disco, Marry Me, foi lançado em 2007. O mais recente, Daddy’s Home, foi lançado já este ano. Este será o sétimo concerto de St. Vincent em Portugal.

Já os Alt-J e os Two Door Cinema Club são duas bandas britânicas que tinham sido anunciadas para os cartazes das edições de 2020 e 2021, que não chegaram a acontecer, e que também já atuaram por diversas vezes em Portugal: seis vezes no caso dos Alt-J — a última das quais na Altice Arena, antigo Pavilhão Atlântico, em 2018 — e sete vezes no caso dos Two Door Cinema Club, a última das quais na penúltima edição deste mesmo festival, em 2018.

O último disco dos Alt-J, e terceiro da discografia da banda britânica formada em Leeds em 2007, foi editado há já quatro anos, em 2017. A confirmação da atuação no NOS Alive poderá sugerir que o grupo irá editar um novo disco até ao verão de 2022. A mesma coisa acontece com os Two Door Cinema Club, cujo último longa-duração foi lançado em 2019.

As confirmações juntam-se aos nomes previamente anunciados pela organização do festival para 2022: Metallica, Imagine Dragons, Da Weasel, Faith No More, Royal Blood, Parov Stelar, Tom Misch, Caribou, Parcels, Phoebe Bridgers, Dino D’Santiago, Seasick Steve, Inhaler, Hobo Johnson and The Lovemakers e Manel Cruz.