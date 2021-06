Numa semana em que os casos diários atingiram os níveis de fevereiro, a incidência cumulativa aumentou em praticamente todos os 15 municípios com maior densidade populacional no país (dados dos Censos 2011), principalmente Lisboa, que está perto de entrar em risco muito elevado (com mais de 480 casos por 100 mil habitantes). Os concelhos com maior incidência são Lagoa — em São Miguel — (530), Albufeira (494) e Constância (496), de acordo com o último boletim epidemiológico divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Albufeira foi o município que registou um dos maiores aumentos: passou de 265 para 494 casos por 100 mil habitantes. Para além de Lisboa (438), também há mais três concelhos que estão prestes a entrar no patamar de risco muito elevado: Sardoal (454), Grândola (410) e Sesimbra (391). Por seu turno, Ribeira Grande — em São Miguel –, saiu do risco muito elevado e tem agora 424 casos por mil habitantes. Em risco elevado, estão ainda 29 concelhos e vários pertencem à Área Metropolitana de Lisboa, como o Barreiro (294), Mafra (290), Seixal (289), Odivelas (285), Oeiras (285) e Cascais (282).

Entre os concelhos mais populosos, a tendência da semana passada mantém-se: os da Área Metropolitana de Lisboa (AML) possuem uma maior incidência do que os da Área Metropolitana do Porto (AMP) e o concelho do Porto entrou no patamar de em risco elevado.

Concelhos Incidência a 25 Junho

Incidência a 17 Junho Incidência a 8 Junho Incidência a 1 Junho Amadora 273 159 96 83 Lisboa 438 306 222 181 Porto 125 94 76 64 Odivelas 285 192 118 101 Oeiras 291 199 96 59 Matosinhos 74 67 71 68 São João da Madeira 27 50 73 64 Almada 256 166 106 80 Barreiro 294 204 110 81 Cascais 282 217 139 101 Vila Nova de Gaia 97 64 52 52 Seixal 289 165 95 69 Maia 46 47 49 46 Espinho 37 27 61 64 Entroncamento 28 28 51 56



Todos os concelhos na AML subiram a incidência e praticamente todos estão acima dos 240 novos casos por 100 mil habitantes, mas Sesimbra e Lisboa continuam a ser aqueles com a incidência mais alta.

Concelhos Incidência a 25 Junho Incidência a 17 Junho Incidência a 8 Junho Incidência a 1 Junho Alcochete 187 147 91 56 Almada 256 166 106 80 Amadora 273 159 96 83 Barreiro 294 204 110 81 Cascais 282 217 139 101 Lisboa 438 306 222 181 Loures 254 152 106 82 Mafra 290 185 110 84 Moita 324 174 112 116 Montijo 187 163 78 50 Odivelas 285 192 118 101 Oeiras 291 199 96 59 Palmela 193 160 103 56 Seixal 289 165 95 69 Sesimbra 391 337 260 102 Setúbal 181 151 102 74 Sintra 249 199 132 77 Vila Franca de Xira 215 163 99 54