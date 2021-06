Pode parecer estranho mas um dos espectadores mais atentos e com mais “mão” no País de Gales-Dinamarca foi um norte-irlandês. Neste caso um treinador de futebol, de 48 anos, chamado Brendan Rodgers.

Atualmente a treinar o Leicester, onde jogam os portugueses Ricardo Pereira e Sidnei Tavares, é hoje em dia um dos responsáveis pelo trabalho de dois jogadores: Kasper Schmeichel e Danny Ward. Não será surpreendente o facto de a estatística e a história dizerem que é a primeira vez que dois guarda-redes dos foxes se enfrentam numa fase a eliminar de um grande torneio de seleções.

Para Ward, a vida não tem sido fácil. Aos 28 anos, como mostrou no Euro 2020, é um guarda-redes com capacidades mas é complicado quando o número 1 da equipa onde joga tem 114 encontros consecutivos na Premier League. Isto apenas desde que chegou ao clube, há três anos, vindo do Liverpool.

Este ano, Ward fez cinco jogos no Leicester, nenhum para o Campeonato, enquanto Kasper Schmeichel fez 48 num total de todas as competições.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Passou a Dinamarca, perdeu o País de Gales. Ganhou, ainda, o Leicester e Brendan Rodgers, que apesar de ter um guarda-redes escolhido (e bem escolhido), ficou a saber ainda mais que Ward também pode dar garantias, apesar de ter ido buscar a bola quatro vezes dentro das redes, este sábado, em Amesterdão.

No final, ficou a bonita imagem de uma conversa e um aperto de mão entre dois rivais, concorrentes, mas colegas de clube e de profissão.