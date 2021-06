A carreira comercial do BMW i3 já não é o que era, especialmente agora que o construtor já lançou o SUV iX3 na Europa e na China, onde é fabricado em exclusividade, e se prepara para iniciar as entregas da nova berlina i4 e do SUV topo de gama iX, igualmente eléctricos alimentados por bateria. Agora, segundo o BMW Blog, o fabricante informou os concessionários americanos que o i3 chegou ao fim da linha e a produção vai ser suspensa.

As vendas do i3 há muito que estavam a cair nos EUA, sendo que na Europa a situação poderia diferir, mas apenas porque a BMW necessitava até aqui das vendas do i3 para reduzir as emissões médias da gama, em termos de CO 2 , evitando assim as penalizações impostas por Bruxelas.

Em 2015, o i3 atingiu a melhor performance da sua história nos EUA, ao transaccionar 11.024 unidades, mas desde então foi sempre a descer. Em 2019 o eléctrico entregou apenas 4854 unidades, para em 2020 se ficar pelas 1508. Só no primeiro trimestre desse ano, o BMW i3 viu cair as vendas no mercado norte-americano em 94% (de 995 unidades para apenas 64).

Uma possível explicação para a retirada do i3 do mercado pode estar igualmente relacionada com a decisão do grupo alemão em produzir o sucessor do actual Mini Countryman a partir de 2023 na fábrica de Leipzig, onde é fabricado o i3.