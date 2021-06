Título: A Outra Metade

Autora: Brit Bennett

Editora: Alfaguara

Páginas: 384

Preço: 20,90

Brit Bennett, nascida em 1990, traça em A outra metade uma saga familiar que atravessa quase meio século, passando por vários estados dos EUA. O livro venceu o Goodreads Choice Awards de 2020 (categoria de Ficção Histórica) e foi uma das 16 obras nomeadas para o Women’s Prize for Fiction (2021).

A narrativa gira em torno de Desiree e Stella Vignes, negras de pele clara, gémeas naturais de Mallard, uma localidade fictícia no sul dos EUA, cujos habitantes são obcecados com o embranquecimento da população. Ali vivem até aos 16 anos, altura em que partem para vidas diferentes. A partir daí, a autora faz desfiar vidas possíveis, e a distinção entre ambas não é de somenos, já que parte da própria semelhança e da forma como esta é perspetivada nos coletivos em que cada uma das irmãs se encontra. É que, se Desiree se casa com um homem de pele mais escura do que a dela, Stella tem uma vida nova. Corta com a família e muda-se para um subúrbio de brancos. Sendo negra de pele clara, consegue passar por branca, e nem a filha nem o marido sabem do seu passado. Mais ainda, não sabem o que ela é. Só esta ideia já mostra a força do racismo como sistema estrutural: a ideia de raça é frágil, mas o racismo é um pilar. É que a família tem a cor de Stella em frente aos olhos, mas é o contexto que acaba por lhe ditar o destino, não a condição a priori, igual à da irmã.

São gémeas e o tom de pele é um, mas uma vive como branca e a outra como negra. Quanto a Stella, chegou a ganhar raiva aos pais por não lhe terem mostrado o quão fácil era passar por branca – e, já agora, o quão fácil era ser branca. Nela, nada mudara, a diferença era o olhar dos outros sobre si.

Não será de somenos notar que Bennett não pensou o racismo a partir da clivagem branco-negro. Pelo contrário, pensou-o partindo de um espaço de negritude que forçosamente se vê em concomitância – ou contraposição – com outras comunidades brancas, às quais quer pertencer. Assim, o conflito é interno à comunidade negra, que vê uma hierarquia de benefícios e privilégios, e tenta obtê-los pela manipulação genética, pela dosagem de melanina que passa pela sua diluição através de gerações. No caso, trata-se de uma tentativa coletiva e tóxica de manipular a cor de um povo, aceitando apenas o que é claro, condenando, desvalorizando, menorizando, desprezando o que é escuro.

Stella não é sequer aquela que se muda para o lado dos opressores, tentando fazer-se passar por eles. Pelo contrário, é alguém que quis mais da vida para si e percebeu a facilidade de ser branco. A sua luta é individual, ser vista como sendo outra coisa transforma-a até para si. Assim, a sua própria branquitude é um meio para um fim. Não representa o desprezo pela sua gente ou por si mesma, mas uma forma de se possibilitar enquanto trepadora social, tendo na sua vida os elementos básicos da segurança e do respeito, mas também o do privilégio.

Com isto, as duas gémeas atingem dimensões diferentes dentro da relação com a própria cor. Se, por um lado, Desiree parece apresentar traços de lealdade a um povo, que passam por um sentimento de coletivo oprimido, Stella procura soltar-se desse coletivo agrilhoado, procurando a sua libertação individual. Contudo, vivendo essa mentira, em que nem a filha sabe que veio de uma comunidade negra, onde era vista como negra – e, portanto, era negra –, parece, ao longo do romance, viver num limbo entre dois grupos distintos, e separados, a que não pertence. Só esta ideia, este ser ou não ser, já é binária e maniqueísta, e a tática de reposição de alguém dentro de um sistema de cor que dita uma hierarquia é o grande interesse do romance, principalmente porque se percebe que, afinal, o cerne da questão não é bem uma questão de cor.

Aliás, há um curto diálogo que deixa isto claro, ao mesmo tempo que abre a cabeça para o que quer que seja a identidade. No caso, não parte só daquilo que alguém julga ser. Socialmente, parte da visão externa sobre o indivíduo:

“– Continuavas a amar-se – perguntou – se eu não fosse branca?

– Não – disse ele, puxando-a para si. – Porque, então, não serias tu.” (p. 325)

Assim, é a circunstância a ditar essa identidade. Ser branco ou negro é uma coisa que parece definir o indivíduo ao definir o seu lugar no mundo. Partindo-se de um lugar, o desaparecimento pode funcionar como reinvenção e o que interessa, no caso dúbio, é a capacidade de construir uma narrativa que possa funcionar para os outros. Convencê-los passa, assim, por possibilitar a construção dessa identidade, mostrando a raça como ficção total.

A outra metade é o segundo romance de Brit Bennett, sendo o primeiro a chegar às livrarias portuguesas. Com edição da Alfaguara, conta ainda com a tradução de calibre superior de Tânia Ganho.