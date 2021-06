Uma mulher de 32 anos infetada com SARS-CoV-2 morreu em Díli, elevando para 21 o número de mortes pelo novo coronavírus em Timor-Leste, anunciaram este sábado as autoridades timorenses.

Em comunicado, o Centro Integrado de Gestão de Crises (CIGC) explica que a mulher, que estava no centro de isolamento de Vera Cruz, em Díli, desde 05 de julho, tinha sido diagnosticada com síndroma de insuficiência respiratória aguda, tendo estado a receber oxigénio e o tratamento previsto.

Esta é a segunda morte esta semana por covid-19, fazendo elevar a taxa de mortalidade em casos positivos para 0,23%.

No mesmo comunicado, o CIGC refere que se registaram hoje 48 novos casos em Díli, sete em Covalima, seis em Viqueque e seis em outros municípios do país.

Nas últimas 24 horas registaram-se 122 casos recuperados, com o total de casos ativos a cair para 812 e o acumulado desde o início da pandemia a subir para 8.979.

A taxa de incidência da doença é agora de 3,3 casos por 100 mil habitantes, sendo o valor mais elevado, de 7,8 registado em Díli.

No que toca à vacinação, já receberam a primeira dose 193.129 pessoas em Timor-Leste, o que representa 25,6% da população com mais de 18 anos, enquanto 25.382 pessoas (3,4%) já têm as duas doses.

Em Díli, a primeira dose já chegou 108.688 pessoas, ou seja 50,8% da população adulta da capital timorense, sendo que com a segunda dose há quase 14 mil pessoas (6,5%).

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos 3.903.064 vítimas em todo o mundo, resultantes de mais de 179.931.620 casos de infeção diagnosticados oficialmente, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.081 pessoas e foram confirmados 871.483 casos de infeção, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.