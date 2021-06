Criada em 2017, a marca de Reid Baker e Inês Amorim soma e segue na conquista de palcos internacionais. Se há um ano, a Ernest W. Baker se estreava no calendário da semana da moda masculina, em Paris. Agora, parece estar a habituar-se a ver o seu estilo — assente no cruzamento de ícones americanos com uma sofisticação europeia — nas bocas (mas também nas montras) do mundo.

Pela terceira vez em Paris, a dupla voltou a apresentar, este sábado, uma coleção de pronto-a-vestir. O formato digital foi, novamente, o método escolhido — um vídeo de três minutos, divulgado nas plataformas oficiais do evento, que decorre até este domingo.

Foi entre o romantismo de Shakespeare e a fantasia dos filmes do japonês Satoshi Kon, que os jovens criadores encontraram inspiração para projetar o próximo verão. Com a alfaiataria sempre presente, foi no sportswear americano, do qual o varsity jacket é aqui o expoente máximo, que acharam um novo ingrediente para adicionar ao guarda-roupa masculino.

Indissociável da Ernest W. Baker continua a ser a aura retro das suas propostas — blazers assertoados, peças em xadrez, pulôveres de malha e rosas vermelhas, motivo — ora estampado, ora tricotado ou bordado — que a marca tem trabalhado desde o início, continuam a fazer desta uma linguagem simultaneamente clássico e kitsch. Outros elementos voltaram a estar presentes, caso das botas texanas estilizadas e das gravatas estampadas.

Depois da estreia da marca Behén na Semana da Moda de Londres e do regresso de Miguel Vieira e David Catalán a Milão, a moda portuguesa voltou a marcar presença num calendário internacional, aqui com o apoio do Portugal Fashion. Veja as imagens da coleção na fotogaleria.