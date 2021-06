O Presidente da República e o presidente da Assembleia da República já não vão a Sevilha assistir ao jogo Portugal/Bélgica do Euro 2020. A notícia foi avançada em primeira mão pela TVI e confirmada pelo Observador.

“Atendendo à situação epidiomológica existente na Andaluzia o Presidente da República não vai ao jogo a Sevilha”, confirma fonte oficial de Belém.

O Parlamento já tinha autorizado a viagem de Marcelo Rebelo de Sousa a Sevilha nesta sexta-feira. Só a Iniciativa Liberal se absteve.

Marcelo Rebelo de Sousa já tinha sinalizado esta quinta-feira que só iria a Sevilha “se o morador em Lisboa comum puder ir; se não puder ir, não vou.” Já Ferro Rodrigues, depois de ter feito um apelo na quarta-feira, logo a seguir ao último jogo com a França, para que “os portugueses se desloquem de forma massiva” a Sevilha, insistiu na última sexta-feira no final dos trabalho no plenário do Parlamento: “os que puderem, em Sevilha, claro.”

Ao que o Observador apurou, Ferro Rodrigues acaba por não ir a Sevilha porque era convidado do Presidente da República.