As imagens são impressionantes: bastou um fã tentar aparecer na transmissão televisiva da primeira etapa da Volta a França para provocar uma queda com efeito dominó — uma queda tão aparatosa que acabou por deitar quase todo o pelotão ao chão.

GREAT TO SEE SPECTATORS BACK INVOLVED IN SPORTS EH pic.twitter.com/Kwxj8be2Qh

— Timothy Burke (@bubbaprog) June 26, 2021