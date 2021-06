O atual presidente do Partido Unido dos Reformados e Pensionistas (PURP), Fernando Loureiro, venceu este sábado as eleições dos órgãos nacionais, realizadas em Oeiras, com 36 votos, numa lista candidata única, indicou à agência Lusa fonte partidária.

A lista única, liderada por Fernando Loureiro, um dos fundadores do partido, tinha como lema “PURP por todos, todos por Portugal”.

Nas eleições, que decorreram nos Bombeiros Voluntários do Dafundo/Oeiras, foram registados 37 votos, 36 a favor da lista única, e um voto nulo, segundo a mesma fonte.

A nova lista da Comissão Política Nacional do partido, além do presidente, Fernando Loureiro, tem como vice-presidente Paulino Carmo Ferreira e como secretário-geral Pedro Miguel Rodrigues Pinho.

É ainda composta por seis vogais: Lídia Costa Cardoso, Ana Maria Gonçalves Pinheiro, Susana Henriques Veiga, Fernando Morais da Rocha, Bruno Louro Dias, e Paulo Calejo Loureiro.

O PURP foi criado em 2015, com uma declaração de princípios dirigida sobretudo à defesa dos aposentados, reformados e pensionistas do país.

Nas eleições legislativas realizadas em outubro de 2019, o PURP obteve um resultado de 0,22%, o equivalente a 11.491 votos.