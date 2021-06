O Governo da Madeira “não vai descansar” até conseguir resolver o “passivo ambiental” porque tem uma estratégia bem delineada para o combate ao lixo marinho, afirmou este sábado a secretária regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas.

“Não descansamos enquanto não for resolvido este passivo ambiental”, declarou Susana Prada no porto de pesca do Caniçal, no concelho de Machico, no extremo leste da Madeira, onde foi desencadeada uma “grande ação de limpeza”.

A governante madeirense argumentou que na área ambiental o executivo madeirense está a atuar “em três frentes”, enunciando a realização de ações de sensibilização para toda a população, o desenvolvimento, através de parcerias, de projetos de investigação para aumentar o conhecimento sobre a origem e o tipo de lixo encontrado na costa”.

Também tem vindo a dinamizar “muitas ações de limpeza por todo o arquipélago, com voluntários e também através de serviços contratados”, complementou.

Susana Prada destacou que esta é a segunda operação de limpeza ao porto de pesca do Caniçal, tendo a primeira ocorrido em setembro de 2020, e resultou na retirada de “600 quilos de resíduos, designadamente pneus, baterias, vidros, plásticos e ferros”.

Nesta segunda operação estão envolvidos voluntários, nomeadamente os mergulhadores, e entidades, como o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, a Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (ARDITI), a Águas e Resídos da Madeira (ARM), o Sanas Madeira (Socorro a Náufragos), concluiu.