Depois de terem estado a descer há três dias consecutivos, os internamentos de doentes com Covid-19 voltaram a subir: mais 16 doentes foram para enfermaria nas últimas 24 horas, fazendo subir para 447 o número total de internados, de acordo com o boletim deste sábado da Direção-Geral da Saúde (DGS). Assim, os internamentos estão acima da linha dos 400 há sete dias.

Quanto aos cuidados intensivos, sobem pelo terceiro dia consecutivo e estão agora nos 113 doentes — mais cinco desde o último balanço da DGS. É preciso recuar dois meses a 20 de abril para encontrar um dia em que o número de doentes nos cuidados intensivos fosse tão elevado.

Nas últimas 24 horas, mais duas pessoas morreram vítimas da Covid-19, fazendo subir para 17.083 o número total de mortes em Portugal, desde o início da pandemia. Das duas mortes, uma foi registada na região de Lisboa e Vale do Tejo e a outra nos Açores. As duas vítimas mortais são duas mulheres entre os 70 e os 79.

Novas infeções acima dos mil há cinco dias. Quase 70% dos novos casos são na região de Lisboa e Vale do Tejo

Quanto às infeções, há mais 1.568 novos casos de Covid-19, de acordo com o balanço da DGS. É o terceiro dia consecutivo em que as infeções diárias estão acima dos 1.500 e o quinto dia acima das mil.

Dos 1.568 novos casos, 1.039 foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo — o que corresponde a mais de 66%. Já 336.270 pessoas ficaram infetadas na região da capital. A nível de aumentos diários, segue-se o Norte com mais 196 novos casos, o Algarve com mais 163, o Centro com mais 119, o Alentejo com mais 33, os Açores com mais 12 e a Madeira com mais seis.

Casos ativos acima dos 30 mil pelo segundo dia consecutivo

O número de casos ativos está acima dos 30.759 pelo segundo dia consecutivo. O boletim da DGS deste sábado dá conta de mais 317 casos ativos, fazendo subir para 30.759 o número total. O balanço anterior dava conta de 30.442 casos ativos. É preciso recuar três meses até final de março para encontrar um número de casos ativos acima da linha dos 30 mil.