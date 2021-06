O Livre anunciou este sábado que vai concorrer pela primeira vez à Câmara de Leiria, apostando em Filipe Honório nas próximas autárquicas para “defender a justiça ambiental e social” no concelho.

Escolhido nas primárias do partido, o candidato aposta numa “agenda diferenciadora” que compense a “lógica muito exploratória dos recursos do concelho a nível ambiental e turístico” do executivo do PS, no poder há 12 anos, e uma oposição que “não tem sido capaz de congregar esforços”.

Filipe Honório, 30 anos, natural de Leiria, consultor de gestão e desenvolvimento local, aponta o Ambiente e a Habitação como prioridades.

“Vemos o abandono do Pinhal de Leiria, vemos o abandono da lagoa da Ervedeira e de outro património natural do concelho que não tem sido aproveitado, ou tem-no sido apenas na lógica do turismo”, critica o candidato do Livre à agência Lusa.

Também na área ambiental, Filipe Honório lamenta a “falta de vontade política ao atual executivo” para resolver as descargas no rio Lis e afluentes, que fazem de Leiria “o concelho com maior emissão de efluentes suinícolas em regimento intensivo no país”.

Porque “uma cidade tem de ser um sítio para viver e não meramente um parque temático”, o candidato mostra-se contra a “aposta em eventos temáticos que, na verdade, não trazem o bem-estar e a qualidade de vida que Leiria pode ter”.

Relacionada com essa questão surge a problemática da habitação: “Vemos muito património devoluto no centro da cidade que foi entregue ao abandono. O que foi recuperado está entregue tanto à habitação de luxo como à lógica de mercado, seja para alojamento local ou para os eventos que o executivo promove”.

O Livre propõe, “no âmbito da transferência de competências”, um esforço entre município e agentes locais, “seja a nível associativo ou cooperativo”, para encontrar soluções de recuperação de imóveis destinados à habitação.

“É fundamental para trazer novamente pessoas para viver para Leiria”, diz o candidato, que não avança com metas eleitorais para as autárquicas.

Para Leiria, foram também anunciadas as candidaturas de Gonçalo Lopes, atual presidente (PS), Álvaro Madureira (PSD), Fábio Seguro Joaquim (CDS-PP), Luís Miguel Silva (BE), Luís Paulo Fernandes (Chega) e Marcos Ramos (Iniciativa Liberal).