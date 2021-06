São mais de cem os jovens com menos de 30 anos que foram vacinados indevidamente contra a Covid-19 no Centro de Vacinação do Cerco, no Porto. A notícia foi avançada pelo jornal Público e confirmada pelo Observador junto de fonte da task-force da vacinação contra a Covid-19.

Na semana passada, este centro esteve a vacinar pessoas com mais de 18 anos no âmbito de uma operação de “porta aberta” e sem limitação de faixa etária — um processo que foi interrompido assim que a task-force tomou conhecimento da situação já que desrespeitava as regras de prioridades na vacinação.

A inoculação de jovens antes da abertura do processo para a sua faixa etária levou à abertura de um inquérito por parte da Autoridade Regional de Saúde do Norte. A Diretora do Agrupamento de Centros de Saúde do Porto Oriental acabaria por pedir a demissão na sequência deste episódio, conforme divulgou o Ministério da Saúde em comunicado.

Os casos de vacinação indevida neste centro foram inclusivamente participados à Polícia Judiciária. Entre eles está o caso da filha de 18 anos da apresentadora de televisão Maria Cerqueira Gomes, que explicou nas suas redes sociais que as “pessoas a partir dos 18 anos” podiam aparecer no centro de vacinação do Cerco. “Eu fui vacinada, a minha filha também… Como todos os outros que souberam e estiveram horas como nós à espera de oportunidade”, detalhou.

Em reação, o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, coordenador da task-force, afirmou que nunca teve um caso da “dimensão” deste. “Consagra uma desobediência clara ao plano de vacinação”, disse em declarações aos jornalistas após visita oficial a Porto Santo, garantindo que a vigilância é “sempre apertada”, mas que “ninguém está livre, num meio de uma organização, de fazer uma coisa deste género”. “Eu não posso demitir as pessoas. Pedi à estrutura para tirar as consequências. Tem de haver disciplina e num plano desta desta complexidade e desta urgência isto vai ter de acontecer de uma forma ou outra”, assegurou.