A Dacia, marca romena do Grupo Renault, está “órfã” de director de Design desde meados de Abril, altura em que se soube que Alejandro Mesonero-Romanos abandonava o seu cargo pouco tempo depois de o ter assumido, não tendo estado em funções sequer um ano. Na altura, o Grupo Renault não avançou qualquer explicação para esta inesperada saída, limitando-se a indicar que David Durand assumiria temporariamente o lugar vago deixado pelo designer espanhol.

Ora, dias depois de a Alfa Romeo apresentar Mesonero como o seu novo responsável de Design, eis que se sabe que a Dacia não faz por menos e contrata para o substituir Miles Nürnberger, nem mais nem menos que o homem que está há 13 anos na Aston Martin e que imprimiu o seu cunho em criações como o DBX, o primeiro SUV do fabricante de Gaydon, ou o hiperdesportivo Valkyrie, que está prestes a chegar às estradas, tendo neste caso trabalhado lado a lado com Adrian Newey.

V12 Speedster, um dos modelos da gama da Aston Martin. Veja aqui os restantes, incluindo os supercarros Valkyrie e Valhalla 7 fotos

Nürnberger estava na Aston Martin desde 2008, depois de ter passado pela Lincoln, de 2000 a 2003, e pela Citroën e Peugeot, até 2007. Sai sem que seja apontada qualquer razão, mas numa altura em que o construtor britânico está a atravessar um período de mudanças, seja na ampliação do portefólio, seja na electrificação da gama, sob a batuta do seu novo CEO, Tobias Moers, o alemão que comandava a AMG até ter aceitado o desafio de “re-energizar” a Aston Martin, sucedendo a Andy Palmer.

Nürnberger assume oficialmente as suas novas funções a 1 de Setembro, e vai trabalhar quer a imagem da Dacia quer a da Lada, em linha com a nova estruturação de marcas como “unidades de negócio”, conforme ditado pelo plano Renaulution traçado pelo CEO do Grupo Renault, Luca de Meo. O ex-designer da Aston Martin reportará a Laurens van den Acker, que é o responsável máximo pelo estilo no grupo, tendo inclusivamente assento no conselho de administração do Grupo Renault.

Estamos muito satisfeitos em acolher Miles Nürnberger na nossa equipa num período tão emocionante para a Dacia. Miles é um prestigiado designer que inspirou muitos com o trabalho que desenvolveu na Aston Martin. A sua experiência e paixão por construir marcas fortes através do design serão um grande trunfo para a Dacia, que nos ajudará a projectá-la no futuro”, declarou van den Acker.

Veja abaixo em detalhe o Aston Martin V12 Speedster, uma das mais recentes criações de edição limitada com a assinatura de Nürnberger, cujas primeiras entregas arrancaram no trimestre passado:

De recordar que a Dacia atravessa um momento particularmente dinâmico, com o novo Sandero, Sandero Stepway e Logan, modelos que vieram confirmar a intenção do construtor romeno continuar a propor veículos acessíveis, mas mais atraentes. O bestseller Duster também foi recentemente renovado e, no final do ano, será a vez de chegar o Spring, um crossover citadino eléctrico, que se pretende impor como o mais barato do mercado.

Nos poucos meses que capitaneou o design da Dacia, Mesonero desenvolveu a nova imagem da marca, preparando-a para a chegada da versão de produção do concept Bigster. Caberá agora a Nürnberger ter a última palavra acerca de como vai evoluir o protótipo.