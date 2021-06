Fernando Santos ficou satisfeito com a primeira parte de Portugal contra a Hungria, não ficou satisfeito com a exibição de Portugal contra a Alemanha e ficou satisfeito com o comportamento coletivo da equipa contra França. Este domingo, contra a Bélgica, a Seleção Nacional tinha mais oportunidade para agradar ao selecionador. E, pelo meio, para carimbar o passaporte para os quartos de final do Euro 2020.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo contra os belgas, já no Estádio de La Cartuja, Fernando Santos explicou que tem a responsabilidade de “fazer a análise da qualidade do adversário nos vários momentos e perceber aquilo que será uma menor qualidade”. “É óbvio que as grandes equipas não terão tantos pontos negativos mas os treinadores procuram sempre encontrar os pontos a explorar”, começou por dizer, comentando depois o facto de vários jogadores portugueses serem colegas de equipa de jogadores belgas nos respetivos clubes — como Moutinho com Dendoncker, Bernardo com De Bruyne e Rafa com Vertonghen. “Isso é um pouco mais entre eles. Se se conhecem, sabem que rematam bem de fora, que passam assim ou de outra maneira. Puxar um jogador para falar sobre jogador A, B ou C, não. Porque temos de focar no que temos de fazer no global. Não podemos conceder espaços, pela qualidade que têm, pela boa meia distância que têm, pela força no ataque… É essa a abordagem que tenho de fazer para o jogo. Nestes jogos grandes, numa final como esta… Para chegar à final, esta é a primeira final. O que temos de fazer é não dar espaços. A equipa que defender melhor, que souber gerir melhor a bola e criar oportunidades, vai ganhar este jogo”, explicou.

Sobre a possibilidade de voltar a fazer alterações ao onze inicial, tal como aconteceu contra França, o selecionador nacional não revelou praticamente nada. “Temos de manter os nossos princípios. Se fizermos alterações na equipa, como fizemos no último jogo, é porque entendemos que naquele jogo e nas características que queríamos jogar — não a pensar só no adversário, porque se assim fosse então éramos uma equipa pequenina — devíamos refrescar a zona central do campo, com a entrada do João [Moutinho] e do Renato. Amanhã vamos ver. A equipa descansou bem nestes quatro dias e só seis jogadores é que jogaram o tempo todo. Vamos ver agora no treino. Amanhã lá decidiremos quem são os onze”, atirou. Tal como já tinha feito anteriormente, Fernando Santos voltou a detalhar aquilo que espera da seleção belga no que toca à estratégia e ao posicionamento em campo.

“A minha expectativa é que joguem com três no meio-campo, com o De Bruyne mais avançado. Um pouco mais próximo da Hungria no que toca à estratégia mas não tanto em termos de posicionamento em campo, porque a Hungria jogou com as linhas mais recuadas, à procura do contra-ataque, e esta não é uma equipa de contra-ataque. Quando jogam três no meio-campo, o Lukaku é mais pivô central da equipa, para segurar a bola, quase como no futebol de cinco, com o Martens à direita e o Carrasco à esquerda mas os três muito móveis. A nós, compete-nos defender bem, estarmos ao nível daquilo que fizemos com a França e com a Hungria. Temos muita qualidade com bola para criarmos situações de golo. Portugal tem condições para fazer golos e para criar”, afirmou o treinador.

Mais à frente, Fernando Santos acabou por encerrar a conferência de imprensa com outra ideia que também já tinha sublinhado — a de que esta seleção belga joga em conjunto já há vários anos. “Esta equipa joga há muito tempo junta, até antes de 2016. Num dos jogos que fizemos contra eles, lá na Bélgica, terá havido uma ou outra exceção mas todos jogaram lá. Não pode servir de comparação mas o que acho é que reflete o que Portugal também tem sido. Uma equipa que faz golos e que raramente os sofre. Quando recuperamos essa matriz de ser forte defensivamente ficamos mais perto de ganhar. Temos de ser capazes de ter isso e ter atenção à Bélgica. Depois, há jogadores que podem ter mais influência. Mas a Bélgica não vai marcar nenhum dos nossos jogadores homem a homem, tal como nós não vamos marcar nenhum jogador da Bélgica homem a homem. Não podemos baixar as linhas à entrada da área, algo que pode permitir os remates de fora de área, e temos de aproveitar os espaços. São duas equipas de bom nível. É uma final e as finais não se jogam, ganham-se. Sabemos que vamos ter um adversário competente. Mas acredito e tenho a convicção de que vamos ser mais competentes”, terminou o selecionador nacional.

Portugal aterrou em Sevilha já este sábado, por volta das 12h15 portuguesas, e fez o último treino de preparação para o jogo contra a Bélgica já no relvado do Estádio de La Cartuja. Todos os jogadores estiveram presentes — incluindo Nélson Semedo, que saiu completamente esgotado contra França mas trabalhou totalmente integrado com o resto da equipa. No período de 15 minutos que é aberto à comunicação social, os três guarda-redes realizaram trabalho específico e os jogadores de campo fizeram exercícios de ativação muscular e contacto com bola. De recordar que, do lado dos belgas, o ala Chadli não viajou para Sevilha e é baixa de última hora na equipa de Roberto Martínez.