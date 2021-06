Duas equipas com moral em alta defrontavam-se este sábado na Johan Cruijff Arena, em Amesterdão. O País de Gales, depois da prestação a roçar o épico no Euro 2016, onde só caiu aos pés de Portugal nas meias-finais, apurou-se no grupo A logo abaixo da Itália, com Suíça e Turquia atrás. O apuramento não foi uma surpresa absoluta mas, com uma equipa jovem, os galeses eram uma espécie de underdog. Já os dinamarqueses, como se sabe, foram heróis na primeira jornada mesmo tendo perdido depois de voltarem a campo pouco tempo depois da paragem cardíaca de Christian Eriksen. Também por isso, os três pontos que conseguiram na última jornada, e que valeram o apuramento, foram dos mais saborosos da história do futebol da Dinamarca.

Esperava-se um País de Gales expectante (até tendo como referência a forma como jogou com a Itália) e uma Dinamarca mais animada, principalmente depois da exibição frente à Rússia, mas não foi propriamente isso que aconteceu nos primeiros dez minutos. Além de conseguir ter algum jogo posicional, o País de Gales assustou Kasper Schmeichel com um remate de Bale mas que foi ao lado – o capitão da equipa galesa não marca pela seleção desde outubro de 2019... E pouco mais fizeram Bale e os colegas, para além desses dez minutos.

A Dinamarca começou a assumir o jogo, como era de esperar, adaptando a dada altura a sua disposição, subindo um central, neste caso Christensen, para o meio-campo. A verdade é que Ramsey, nem vê-lo. E a estratégia que já tinha sido usada pelos escandinavos na segunda parte do jogo com os russos voltou a dar resultados

Por volta dos 27′, Dolberg recebeu a bola perto da entrada da área após boa combinação com Damsgaard. Descaído para a esquerda, o avançado do Nice rematou em jeito ao poste mais distante, abrindo o marcador. Passados cinco minutos, Dolberg quase fez o 2-0 de calcanhar e, em cima do intervalo, Maehle viu Ward (suplente de Schmeichel no Leicester) negar-lhe um golo. Roberts, lateral direito dos galeses, saiu lesionado à entrada dos últimos dez minutos da primeira parte, agravando o momento do País de Gales no jogo. Ao intervalo, nada de surpresas, a Dinamarca ganhava e bem.

Quando arrancou o segundo tempo, parecia que não tinha havido intervalo. Dois minutos e novo golo de Dolberg. Boa jogada de Braithwaite na direita, Williams corta a bola contra o avançado dinamarquês e este rematou forte para o golo.

Até ao final e durante praticamente todos os segundos 45 minutos, os dinamarqueses foram segurando o encontro e até chegaram ao 3-0 por Maehle, que tem feito um europeu extraordinário, e ao 4-0, pelo esforçado Braithwaite, quando os galeses já estavam reduzidos a dez por cartão vermelho a Wilson. A Dinamarca está apurada para os quartos de final de um Europeu pela primeira vez desde 2004, em Portugal, e sem o seu principal jogador, o “10” Christian Eriksen. Agora seguem-se Países Baixos ou República Checa.

O jogo a três toques

Para lembrar

Kasper Dolberg tem apenas 23 anos, mas não é por isso que deixa de ter já alguma experiência no futebol sénior. Atualmente no Nice, não fez uma época por aí além, marcando nove golos em 26 jogos na equipa que ficou em nono da Ligue 1. Os seus melhores números foram sempre no Ajax, com destaque para a época 2016/2017, onde apenas com 20 anos fez 23 golos. Em 2019/2020 o Nice deu 20 milhões de euros por ele, tendo agora cumprido a segunda época. Explica a história e importa dizer que a Dinamarca não tem um goleador nato. Até Poulsen, que hoje não esteve (daí Dolberg ter jogado), não é um verdadeiro homem golo. Este sábado, o avançado do Nice disse presente, e se no segundo golo foi “apenas” finalizar forte, o primeiro golo foi de uma classe notável.

Para esquecer

É preciso dizer que 4-0 talvez seja um castigo demasiado pesado para os galeses, mas há coisas que têm de funcionar melhor. Allen já não tem a velocidade de outros tempos no meio-campo, mas Ramsey tem de ter mais jogo, o que não aconteceu. Daniel James, jogador do Manchester United, não teve muitas oportunidades nas alas e Gareth Bale, por mais que tente fazer jogar, não pode arrastar a equipa sozinho. Ou corre e alguém finaliza, ou ele finaliza mas alguém tem de lhe dar a bola em condições. Passar da fase de grupos é para recordar, mas o jogo deste sábado é para esquecer.

Para valorizar

Há Maehle, Damsgaard, Hojbjerg e Delaney, por exemplo. Mas há a valorizar o jogo de Christensen, não pela exuberância, mas para o que o técnico dinamarquês pôde fazer com ele a nível de jogo. Começou como central, como sempre, mas assim que Kasper Hjulmand percebeu que poderia tirar vantagem disso, atirou Christensen para o meio-campo, onde segurou bem as pontas a Denaley e Hojbjerg. Quando foi necessário segurar o jogo, voltou ao centro da defesa. Bem o jogador pela polivalência e bem o técnico a perceber o que jogo lhe deu e o que podia fazer.