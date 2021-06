Jan Vertonghen vai fazer a internacionalização número 130 pela Bélgica no jogo frente a Portugal, este domingo em Sevilha, a contar para os oitavos de final do Euro 2020. Isto seria apenas um dado estatístico, mas torna-se bastante curioso, pois foi frente à Seleção Nacional que o atual jogador do Benfica cumpriu o primeiro e o centésimo jogo pelo seu país.

Em conferência de imprensa, o defesa belga admite que Portugal “parece ser um fio condutor” na sua vida, pelo que vai ser “um jogo especial”. “Claro que conheço Portugal um pouco melhor do que grande parte dos belgas porque passei lá um ano. Para mim, este é com certeza um jogo mais especial do que para outro jogador belga. É especial encontrá-los agora, principalmente tão cedo no Europeu”, acrescentou o capitão dos Diabos Vermelhos.

E a ligação que tem a Portugal, principalmente por ter cumprido a última temporada ao serviço das águias, resultou numa situação caricata… com os filhos. “Os meus filhos estão na escola em Portugal e, como todos, têm de apoiar a equipa portuguesa. Tive de explicar-lhes que o pai ia jogar contra Portugal, mas acho que não perceberam muito bem…”, confessou.

Ainda sobre a equipa de “um país fantástico”, com “pessoas muito simpáticas” e no qual Vertonghen criou “vários laços em pouco tempo”, disse que Portugal tem a sua “geração mais forte em muitos anos”.

“Têm jogadores fortes em todas as posições, que jogam nos grandes campeonatos e que ganharam títulos. É uma equipa construída ao longo do tempo”, frisou ainda. Este ano, ao serviço do Benfica, depois de várias temporadas seguidas na Premier League pelo Tottenham, Vertonghen realizou 42 jogos e marcou um golo.