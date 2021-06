Foi condenada, mas não terá de cumprir pena de prisão. A francesa Valérie Bacot que, em 2016, matou o marido depois de dezenas de anos a sofrer maus tratos, ouviu esta sexta-feira a sua sentença: quatro anos de prisão, com três de pena suspensa. Como já passou um ano em prisão preventiva, a francesa sai em liberdade. A acusação tinha pedido uma pena de prisão de cinco anos, quatro de pena suspensa.

Embora não fique detida, durante os próximos quatro anos, a francesa está proibida de utilizar armas de fogo e obrigada a ter acompanhamento psicológico.

“Quero agradecer ao tribunal e todo o apoio que recebi de toda a gente”, disse Valérie Bacot aos jornalistas que a esperavam à saída do julgamento. “É um novo combate por todas as outras mulheres e todos os tipos de maus tratos. Não me sinto aliviada, sinto-me vazia psicológica e fisicamente.”

Em março de 2016, Valérie matou Daniel Polette com um tiro na nuca. Ao longo de 24 anos, que começaram quando Daniel era seu padrasto e ela tinha 12 anos, Valérie foi abusada pelo homem 25 anos mais velho e obrigada a prostituir-se. Casaram e tiveram quatro filhos.

Foi ao ouvir uma conversa entre o marido e a filha de 14 anos, com perguntas sobre a sexualidade da jovem, que a francesa decidiu matá-lo por temer que a criança passasse pelo mesmo que ela.