Quando se fala em modelos da Ducati, vem de imediato à memória as motos mais sumarentas do fabricante italiano de veículos de duas rodas. Referimo-nos a máquinas como a Superleggera V4, com 224 cv, a Streetfighter V4 S, com 208 cv, ou a Multistrada V4 S, com 170 cv. Mas o reputado construtor italiano tem vindo a incrementar a sua gama de modelos mais acessíveis, que agora inclui a Pro-I Plus por apenas 399€.

Basta visitar o site da marca para verificarmos que a gama da Ducati deixou há muito de incluir exclusivamente motos potentes a gasolina. Visando satisfazer as necessidades dos seus clientes, passou a oferecer primeiro as bicicletas eléctricas, cuja oferta varia entre a e-Scrambler (3699€), vocacionada para a cidade, a Mig-S (5290€), uma polivalente todo-o-terreno, e a TK-01RR (7490€), uma solução extrema para enduro electrificado.

Ducati Monopattino elettrico Pro-I Plus 8 fotos

A novidade agora é a inclusão na gama de trotinetas eléctricas. A mais recente é a Ducati Monopattino elettrico Pro-I Plus, com um motor de 250 W alimentado por uma bateria de 280 Wh, o que lhe assegura uma autonomia de 20 a 25 km, à venda por 399€. Mas esta Ducati eléctrica vai apenas complementar uma gama extensa, que tem na Monopattino elettrico Air o modelo mais acessível, proposto por 299€ e equipado com um motor de 250 W, mas uma bateria com somente 140 Wh, o que não garante mais do que 15 km.

Monopattino elettrico Cross-E 7 fotos

A trotineta mais possante é a Monopattino elettrico Cross-E, que exibe ainda o aspecto mais radical e exige 899€. Em compensação, monta um motor com o dobro da potência (500W) e uma bateria com maior capacidade (374 Wh), o que lhe assegura uma autonomia de 35 km e uma velocidade máxima de 25 km/h.