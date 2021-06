Em Portugal, ainda não há alterações quanto ao uso de máscaras: devem continuar a ser usadas, apesar da evolução da vacinação contra a Covid-19. No entanto, não é igual em todos os países. À medida que o ritmo da vacinação vai avançando, vários já começam a livrar-se das máscaras.

Países onde as máscaras deixaram de ser obrigatórias

Bélgica. Desde 8 de junho que não é obrigatório o uso de máscara em espaços públicos, embora continue a ser recomendado. Há um se não: quando não for possível manter a distância de 1,5 metros é obrigatório o seu uso.

Áustria. Ainda não é, mas vai deixar de ser obrigatório. No dia 1 de julho, o uso de máscara vai deixar de ser obrigatório. Até lá, é obrigatório o uso de máscaras FFP2 em ambientes fechados públicos, em lojas e transportes públicos.

Países onde as máscaras são obrigatórias

Alemanha. Todas as pessoas com mais de seis anos devem usar máscara nos transportes públicos, edifícios públicos e lojas, nas escolas, por alunos com mais de 12 anos, e quando a distância de 1,5 metros não pode ser cumprida. Além desta obrigatoriedade, não é qualquer máscara que pode ser usada: têm de ser cirúrgicas, KN95 ou FFP2.