(Em atualização)

Os adeptos portugueses já fazem a festa nas ruas de Sevilha, onde esta noite Portugal joga contra a Bélgica a contar para os oitavos-de-final do Euro 2020. Nas esplanadas do centro da capital da Andaluzia, os enviados-especiais do Observador constatam que o ambiente é de alegria, com muitos cânticos de apoio à seleção nacional.

A festa portuguesa em Sevilha. Vídeo dos enviados-especiais do Observador ao Euro 2020 pic.twitter.com/yhRuZKGSUp — Luis Rosa (@luisrosanews) June 27, 2021

Os adeptos portugueses estão em clara maioria quando comparados com os belgas. Contudo, a Polícia espanhola está a reforçar os efetivos junto dos adeptos portugueses para assegurar a segurança.

A festa portuguesa continua nas esplanadas do centro de Sevilha. Alegre e pacífica. Vídeo dos enviados-especiais do Observador ao Euro 2020 pic.twitter.com/EnWZ2iZzyO — Luis Rosa (@luisrosanews) June 27, 2021

A proteção Civil da Andaluzia também já está a postos no ponto de encontro dos adeptos portugueses. Será na Porta de Jerez que os adeptos portugueses vão reunir-se durante a tarde, antes do jogo cujo vencedor vai defrontar a Itália nos quartos. No local já está aberto um posto da Proteção Civil da Andaluzia, onde se pode mostrar o certificado digital e os comprovativos do teste negativo. Com confirmação de que está tudo “ok”, os adeptos levam uma pulseira verde para entrar no Estádio da Cartuja.

Para já, na Porta de Jerez, ponto de encontro dos adeptos portugueses em Sevilha, há um ‘jogo’ em que Portugal já está ganhar: a venda das camisolas. Na loja oficial do Euro 2020, 70% das camisolas vendidas são da seleção portuguesa, enquanto o equipamento da Bélgica fica com os restantes 30%. Uma goleada, portanto.