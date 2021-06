A Autoridade de Saúde Regional do Algarve decidiu suspender as aulas presenciais do 1º e 2º ciclo (ou seja, do 1º ao 6º ano) em cinco municípios da região — Albufeira, Faro, Loulé, Olhão e S. Brás de Alportel. A medida valerá para todas as escolas, tanto do ensino público como do ensino privado.

Segundo um comunicado publicado na página da ARS Algarve, a medida foi tomada por causa da “gravidade da situação”, com o objetivo de “conter cadeias de transmissão”, e será aplicada a partir de segunda-feira.

A duração prevista é em princípio de 12 dias, o que significa que a decisão será revista a 9 de julho. Ora isto coincide com o final do ano letivo, que este ano é, para estes ciclos, a 8 de julho.

O comunicado acrescenta que há “816 casos ativos confirmados ativos” de covid-19 e que as taxas de incidência a 14 dias por 100 mil habitantes são de 583 em Albufeira, 329 em Faro, 448 para Loulé, 403 para Olhão e 326 em São Brás de Alportel. Ou seja, todas acima da fasquia dos 240 casos por 100 mil habitantes, a linha vermelha a partir da qual os concelhos recuam no desconfinamento.

A ARS acrescenta que está a identificar e impor isolamento e vigilância aos casos confirmados e suspeitos e contactos de risco.