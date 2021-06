A convocatória que circulava já há uns dias nas redes sociais resultou: este sábado, mais de 700 jovens rumaram à pequena cidade italiana de Maleo, na região da Lombardia, para participar numa rave ilegal com muito álcool — mas sem máscaras — à mistura. A festa preocupa sobretudo num momento em que entre os três mil habitantes de Maleo já foram detetados três casos da variante Delta da Covid-19, o que leva as autoridades italianas a suspeitar que a transmissão da nova variante que está a preocupar a Europa possa aumentar nos próximos dias.

A Itália reportou nas últimas 24 horas 782 casos, mas a taxa de incidência continua baixa.

Segundo os relatos da imprensa italiana e espanhola, a festa decorreu entre as 23h de sábado e as 5h30 deste domingo e juntou mais de 700 jovens que chegaram de comboio, um pouco de todo o norte de Itália. Foi numa antiga pedreira, a cerca de dois quilómetros da cidade de Maleo, que se reuniram, com camiões transportando colunas de som e álcool para venda, depois de terem partido a cerca e os cadeados que proibiam o acesso ao local.

O presidente da Câmara de Maleo, Dante Sguazzi, recorreu ao Facebook, num grupo de habitantes daquela cidade, para deixar desde logo o aviso: “Há algumas horas que está a acontecer uma rave não autorizada dentro da área da pedreira, com a participação de centenas de jovens de todo o norte de Itália”. Na mesma publicação, o responsável assegura que o acompanhamento da polícia local — cerca de 50 agentes — foi “constante” e agradece a colaboração das autoridades, que já começaram a identificar dezenas de jovens que participaram na festa.

Sguazzi acrescenta ainda que neste domingo é provável que muitos destes jovens percorram as “ruas de Maleo” para “regressar a casa”, pelo que os habitantes da cidade deverão ter cuidados redobrados dado o risco de “novas infeções”. Vários habitantes responderam com indicações para evitar certos parques e parques de estacionamento, de onde os jovens estarão a sair.

A notícia da festa preocupa particularmente numa altura em que a pequena cidade de Maleo, com três mil habitantes, regista desde a semana passada 11 casos de Covid-19, três deles com a variante Delta presente.

Governo preocupado com novas variantes

O caso acontece na região da Lombardia, que foi a primeira a ser confinada no ano passado, quando o vírus chegou à Europa. Embora Itália esteja a registar níveis mínimos de infeção semelhantes aos do verão passado, com 782 infeções e 14 mortos nas últimas 24 horas, e 32,36% da população (17,4 milhões de pessoas) já tenha a vacinação completa, a principal preocupação das autoridades e do Governo tem sido precisamente as novas variantes do vírus.

Foi isso mesmo que o ministro da Saúde italiano, Roberto Speranza, alertou em conferência de imprensa no sábado, citado pela agência EFE: “É claro que mantemos o alerta máximo em todas as variantes e acreditamos que é necessário um trabalho de coordenação a nível internacional para acompanhar com grande atenção a evolução da [variante] Delta e de todas as outras”, sustentou.

Em Portugal, as autoridades de Saúde estimam que a variante Delta já seja a predominante, sendo responsável por mais de 70% dos casos de infeção na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Esta é considerada uma variante mais contagiosa e foi classificada como “preocupante” pela Organização Mundial de Saúde e já há especialistas que acreditam que quem tomou a vacina da Janssen precisará de um reforço com uma toma da Pfizer ou da Moderna, precisamente por causa da variante Delta.