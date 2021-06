Há muitos construtores de automóveis tradicionais, daqueles com quase uma centena de anos de presença no mercado, que encaram a actual necessidade de incrementar a produção de veículos eléctricos quase como uma “maldição”. Primeiro, porque recorre a uma tecnologia que não dominam e, segundo, porque implica investimentos consideráveis. Curiosamente, a Jaguar encara esta mudança como uma oportunidade para reequilibrar os pratos da balança e reposicionar-se no mercado, apontando armas a um novo tipo de concorrentes.

De recordar que a Jaguar foi dos primeiros fabricantes tradicionais de veículos premium a apresentar um modelo 100% eléctrico. E não se poupou a esforços, pois concebeu o I-Pace com plataforma específica para carros a bateria, visando a máxima eficiência. A pressa foi tanta que se viram obrigados a recorrer à instalação fabril da Magna, uma vez que não houve tempo de adaptar nenhuma das suas fábricas à nova plataforma e a uma diferente tecnologia.

Em conversa com a Autocar, o CEO do grupo britânico Jaguar Land Rover (JLR), Thierry Bolloré, levantou um pouco a ponta do véu sobre a estratégia para o futuro da JLR, denominada Reimagine. E esta passa por deixar de se bater com a Audi, BMW e Mercedes e aproveitar os carros eléctricos para passar a visar marcas de luxo como a Aston Martin, a Bentley e a Porsche.

Para explicar melhor o seu raciocínio, Bolloré recorda a sua Range Rover, uma submarca da Land Rover, que é o construtor mais luxuoso dentro da JLR. Afirma o CEO que os seus lucros são “satisfatórios”, mas estão “longe de reflectir todo o potencial” dos seus SUV de luxo. O plano Reimagine propõe que a Jaguar conceba produtos que lhe permitam colar-se à estratégia e posicionamento da Range Rover, o que seria improvável no tempo dos motores de combustão, mas que as unidades eléctricas passam a permitir, ao nivelar a concorrência.

Bolloré avança ainda que o I-Pace, por ser eléctrico e ter sido concebido de raiz, será o único dos actuais modelos da Jaguar a manter-se em produção na futura geração de modelos da marca, até porque a sua plataforma é nova e concebida para carros a bateria, pelo que será sem dúvida utilizada noutros modelos da JLR.