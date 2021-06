O Certificado Digital Covid da UE só é válido para entrar ou sair da Área Metropolitana de Lisboa (AML) para quem tiver registadas as duas doses da vacina — ou uma no caso de se tratar de uma vacina de toma única. Apesar de ser possível obter este comprovativo logo após tomar uma dose, não chega para entrar ou sair da AML, segundo confirmou fonte do Ministério da Saúde ao Observador.

Apenas são admissíveis aqueles que atestem que o respetivo titular já tem a vacinação completa, por uma das vacinas autorizadas pela EMA, há mais de 14 dias”, disse ao Observador fonte oficial do Ministério da Saúde, numa resposta enviada por escrito.

É certo que todas as pessoas que já foram vacinadas contra a Covid-19 com pelo menos uma dose podem pedir o certificado. “O certificado de vacinação pode ser emitido na sequência da administração de cada dose, de acordo com o esquema vacinal fixado para cada vacina contra a Covid-19”, informa o Serviço Nacional de Saúde no seu site. Além disso, podem pedir o Certificado Digital Covid da UE as pessoas que fizeram um teste de diagnóstico ao SARS-CoV-2 e receberam um resultado negativo ou que estiveram infetadas e recuperaram da infeção.

No entanto, o Certificado Digital Covid da UE que certifica quem tomou apenas a 1.ª dose da vacina não é válido para entrar ou sair da AML, no âmbito das restrições de circulação.

Assim, para se poder entrar ou sair dos 18 concelhos que compõem a AML (Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira) é necessário apresentar um teste negativo — PCR feito até 72 horas antes ou antigénio feito até 48 horas antes — ou então o Certificado Digital Covid da UE que certifica quem tem um teste negativo, ou que teve e recuperou da doença, ou que já foi vacinado na totalidade.