Os cheques-dentista para alunos do ensino privado já começaram a ser emitidos mas a sua utilização tem um prazo de validade curto: são apenas quatro meses. De acordo com informação prestada pela Direção-Geral de Saúde ao Jornal de Notícias, que dá a notícia na sua edição deste domingo, os vales do Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral vão ser emitidos até ao dia 31 de agosto, “podendo os mesmos ser utilizados até 31 de outubro”, explicou fonte oficial da DGS ao JN.

O universo dos beneficiários é de cerca de 10 mil alunos e a inclusão dos alunos do setor privado foi aprovada pelo Governo em maio. Os cheques-dentista deverão ser entregues em mão nos colégios ou via correio.

O problema é que alguns encarregados de educação só deverão começar a receber os vales em tempo de férias escolares. O que significa que, por exemplo, quem receba o mesmo em agosto, terá apenas dois meses para o utilizar.

De acordo com a DGS, caso não seja possível concretizar a emissão da totalidade dos cheques-dentista até ao final de agosto, os mesmos poderão ser emitidos a partir de novembro. Nesse contexto, os vales poderão ter um ano de validade.