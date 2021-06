O novo primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, apelou este domingo aos jovens do país para se vacinarem, depois dos números de casos de covid-19 terem aumentado nos últimos dias devido a um surto localizado da variante Delta.

“Não queremos impor quaisquer restrições, nem às festas, viagens ou algo do género. Mas especificamente por isto, se não querem restrições, vão-se vacinar hoje. Falem com os vossos pais e vacinem-se”, disse Bennett, que falava numa reunião do Governo hoje em Jerusalém.

Israel restabeleceu a obrigação do uso de máscara em recintos fechados devido ao aumento de novos contágios na semana passada.

No sábado, o ministério da Saúde de Israel registou 113 novos casos de covid-19.

O primeiro-ministro disse também que o Governo nomeou o antigo general do Exército Roni Numa para diretor especial encarregado de gerir os postos fronteiriços do país – com particular ênfase no principal aeroporto internacional de Israel – e de prevenir a propagação da covid-19 e de outras doenças.

Bennett disse que a nomeação de Roni Numa visa intensificar os esforços do país “para impedir a entrada deste vírus e variantes e outros vírus futuros de todo o mundo em Israel”.

Muitos dos novos casos comunicados na semana passada foram rastreados a indivíduos que tinham chegado do estrangeiro.