Os Países Baixos não se dão nada bem com expulsões. Além da equipa que foi eliminada este domingo, perante a Rep. Checa, por 2-0, e que viu De Ligt ser expulso, há mais três conjuntos holandeses que não conseguiram ultrapassar reduzidos a dez o respetivo adversário – isto, em grandes competições e a eliminar.

Em 2006, num jogo que muitos relembram ter sido “violento”, holandeses e portugueses defrontaram-se nos oitavos de final do Mundial que se disputou na Alemanha. Maniche fez o único golo do encontro disputado na Batalha de Nuremberga aos 23′ e, além da vitória de Portugal, as quatro expulsões marcaram o jogo.

Depois, Portugal bem teve de sofrer, com Costinha a ser expulso em cima do intervalo. Já no segundo tempo, as coisas equilibraram após expulsão de Boulahrouz por duplo amarelo, aos 63′. Contudo, a expulsão de Deco aos 78′ deixou novamente a equipa das quinas com menos jogadores, com o brasileiro a arranjar “companhia” perto do apito final, com a expulsão do holandês van Bronckhorst. Desse jogo fica uma imagem marcante dos dois jogadores, que foram colegas no Barcelona, a conversar nas escadas do acesso aos balneários. Expulsões e derrota para os Países Baixos.

Alguns anos depois, foi mesmo na final do Mundial 2010, frente à Espanha, que outra expulsão complicou a vida dos holandeses. Para a memória fica o golo de Iniesta quase no final do prolongamento, mas antes, à entrada para os dez minutos finais da meia hora extra, Heitinga foi expulso, deixando mais uma vez os Países Baixos com dez homens num encontro que terminou com uma derrota.

A última expulsão de um jogador holandês em Europeus foi em Aveiro, em 2004, precisamente frente à República Checa. Nesse jogo, foi também Heitinga a ser expulso, e os checos viraram um 0-2 para 3-2, com o terceiro golo a surgir já depois de os holandeses terem sido reduzidos a dez homens.