Esta batalha entre construtores japoneses opõe de um lado a Nissan, com o seu melhor desportivo, o GT-R, e, do outro lado, a Suzuki Hayabusa, um modelo que em tempos foi uma referência mas que, em face da concorrência actual, é um monstro pesado e pouco potente, pois não faltam concorrentes capazes de superar os seus 190 cv. Já o GT-R é um modelo de 2+2 lugares que oferece a melhor relação preço/potência do segmento, pois não há nenhum outro automóvel que ofereça 600 cv por um valor inferior ao Nissan.

Mas os modelos presentes em pista, tanto com quatro como com duas rodas, nada têm a ver com estes valores de potência, pois estamos perante versões altamente transformadas, destinadas a transformar estes monstros em coisas do outro mundo. A Hayabusa, que deverá ter sido escolhida pela maior capacidade do seu motor, uma vez que o quatro cilindros que monta possui 1340 cc, passou a usufruir dos serviços de um generoso turbocompressor, o que eleva a potência para uns bem mais impressionantes 500 cv.

Mas se a Suzuki cresceu em potência, então o que dizer do GT-R. Trocou o V6 original com 3,8 litros, por outro com 4300 cc, capaz de explorar mais à vontade a pressão fornecida pelo par de turbocompressores gigantes. O resultado foi um disparar da potência de 600 para 2400 cv. Veja no vídeo como tudo aconteceu e, sobretudo, quem venceu (aos 7.35).