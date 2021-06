Desilusão portuguesa em Sevilha. A Seleção orientada por Fernando Santos foi eliminada este domingo do Europeu 2020 de futebol após perder frente à Seleção belga por 1-0, em Sevilha. Um golo de Thorgan Hazard, apontado na primeira parte, resolveu o jogo. Portugal insistiu, insistiu — como dizia Fernando Santos após o jogo frente à Hungria, “empurrou, empurrou” — mas não chegou.

Resumimos e contamos a história do jogo em imagens que acabou com Ronaldo curvado sobre o relvado e com a braçadeira de capitão no chão (há vídeo do seu momento de desalento) — basta clicar na fotografia no topo do artigo para ver o jogo e o desalento português traduzido em fotos.

Cristiano Ronaldo threw his armband after the final whistle ???? pic.twitter.com/J85IYwQP6s — ESPN FC (@ESPNFC) June 27, 2021