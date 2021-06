Os mais de 1.496 novos casos de Covid-19 registados em Portugal nas últimas 24 horas fazem com que este domingo seja o pior a nível de infeções desde meados de fevereiro. Desde 14 de fevereiro, quando houve 1.677 casos diários que não havia um domingo com tantas novas infeções. Aliás, desde 21 de fevereiro, data em que foram registadas 1.186 novas infeções, que não havia um domingo com mais de mil novos casos.

O número de recuperados nas últimas 24 horas foi de mais 475, face aos 1.496 novos casos, de acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS). Isto significa que houve cerca de três vezes mais novos casos do que novas recuperações, desde o último balanço. Contas feitas, desde o início da pandemia, já recuperaram 825.684 pessoas, face às 874.547 que ficaram infetadas.

Com os novos casos registados nas últimas 24 horas, Portugal passou este domingo a linha dos 31 mil casos ativos: há agora 31.779 infetadas, mais 1.020 desde o último balanço. É preciso recuar a 26 de março para encontrar um dia em que o número de casos ativos superior a 31 mil.

Internamentos voltam a aumentar, mas há oito dias que não havia um dia com uma única morte

Além dos novos casos, o boletim da DGS dá conta de mais uma morte por Covid-19: é um homem na faixa etária dos 60 aos 69 cujo óbito foi registado na região do Norte. Desde 19 de junho — portanto, há oito dias — que não havia um dia com uma morte única por Covid-19. Já morreram 17.084 pessoas com a doença em Portugal desde o início da pandemia.

Pelo segundo dia consecutivo, os internamentos aumentam. Há 477 pessoas internadas com Covid-19 — é preciso recuar a 12 de abril para encontrar um dia com tantos internamentos, segundo o boletim divulgado este domingo pela DGS.. Destes, 116 doentes estão nos cuidados intensivos — são mais três do que no último balanço. Há seis dias que há mais de 100 pessoas em UCI — este domingo, o balanço dá conta de um número de pessoas em cuidados intensivos que já não se registava desde 14 de abril.

Lisboa volta a estar abaixo dos mil casos diários, mas regista 64% das novas infeções

Das 1.496 novas infeções que o balanço da DGS dá conta, 958 são na região de Lisboa e Vale do Tejo — o que equivale a 64% do total. Esta zona está assim abaixo da linha dos mil novos casos — o que já não acontecia há quatro dias. Em Lisboa e Vale do Tejo já 337.228 pessoas ficaram infetadas desde o início da pandemia.

Lisboa e Vale do Tejo ainda não atingiu o valor de casos totais registado no Norte, de 344.826. No entanto, aproxima-se cada vez mais. Nas últimas 24 horas, mais 227 pessoas ficaram infetadas no Norte. Segue-se o Algarve com mais 151 casos, o Centro com mais 114, o Alentejo com mais 35, a Madeira com mais sete e os Açores com mais quatro.