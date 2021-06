Os mais altos cargos políticos em Portugal mandaram e o país obedeceu: cerca de 3.000 adeptos da seleção nacional ocuparam o Estádio Olímpico de La Cartuja e muitos outros percorrem as ruas espanholas com bandeiras e cachecóis, saias sevilhanas e leques. Portugal entra este domingo em campo para conquistar um lugar nos quartos de final frente à Bélgica. E os adeptos atravessaram a fronteira para apoiar a equipa.

Agora é o mata-mata, já diria o antigo selecionador Luiz Felipe Scolari. Logo depois do empate com França em Budapeste na última quarta-feira, Fernando Santos garantiu que tudo faria para assegurar a passagem da seleção aos quartos de final: “Mantenho a mesma convicção. Senão levava as malas para Sevilha e, se as coisas não corressem bem, ia logo para casa”, atirou o selecionador nacional.

Foi com esse entusiasmo, e obedecendo ao apelo de Eduardo Ferro Rodrigues, que os adeptos invadiram a Andaluzia — mesmo com o país na zona vermelha da matriz de risco (a Área Metropolitana e Lisboa vive o segundo fim de semana de cerco); e com o sul de Espanha a viver uma situação epidemiológica preocupante no que toca à Covid-19. O calor não está a impedir a festa: as bebidas frescas e os troncos nus aliviam.

Veja as imagens na fotogaleria.