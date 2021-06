O presidente do Parlamento açoriano, Luís Garcia, sublinhou que “a autonomia não é um processo estanque” e que “deve ser continuamente aperfeiçoado”, a propósito do 45º aniversário das primeiras eleições regionais que hoje se assinala.

Numa mensagem pelo 45º aniversário das primeiras eleições regionais, o presidente do parlamento dos Açores frisa que “o caminho” que conduziu a este momento “não foi fácil e foi trilhado por açorianos que, com a sua resiliência, coragem e determinação, lutaram e acreditaram na autonomia constitucional açoriana e num futuro melhor para as gerações vindouras”.

“Assim, e na evocação desta data especial, considero que as dificuldades e as controvérsias vividas há 45 anos devem hoje ser inspiradoras e as conquistas alcançadas ao longo de todo este tempo devem lembrar-nos que a autonomia não é um processo estanque e que deve ser continuamente aperfeiçoado”, lê-se na mensagem enviada às redações pelo gabinete da presidência da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores.

A “27 de junho de 1976 as urnas abriram-se, pela primeira vez, para umas legislativas regionais e os açorianos foram chamados a participar e a escolher os seus representantes, por via do sufrágio direto, livre e universal”, lembra o social-democrata Luís Garcia.

Na sequência dos resultados das primeiras eleições regionais, o parlamento açoriano ficou composto por 27 deputados do PSD, 14 do PS e 2 do CDS, tendo o Salão Nobre da Sociedade Amor da Pátria, no Faial, se tornado a sede da Assembleia Regional, mantendo-se, assim, durante toda a I Legislatura.

“Assinalamos hoje o 45º aniversário das primeiras eleições para a Assembleia Legislativa Regional dos Açores, as quais abriram caminho à instalação deste novo órgão de governo próprio, a 20 de julho de 1976, e à formação do Governo Regional, a 8 de setembro desse mesmo ano”, recordou ainda.

O presidente do parlamento açoriano homenageia ainda “todos aqueles que têm feito parte deste percurso de mais de quatro décadas”, recordando “de forma especial os deputados constituintes e os primeiros deputados eleitos para a Assembleia Regional dos Açores”.