Rachas profundas, cimento degradado e infiltrações. Tudo isto faz parte do cenário que um relatório de 2018 desenha sobre o estado do prédio que desabou esta quinta-feira em Miami e provocou quatro mortes, havendo ainda 159 pessoas cujo paradeiro é desconhecido e que os bombeiros procuram — um trabalho que teve, este sábado, de ser interrompido graças a um novo incêndio que deflagrou nos escombros.

No relatório de 2018, assinado pelo arquiteto Frank P. Morabito e noticiado pela imprensa norte-americana, é identificada uma “falha estrutural enorme” na construção do Champlain Towers South, um prédio situado no norte de Miami.

Segundo Morabito, a construção não tinha sido feita à prova de água, o que permitiu que houvesse infiltrações na estrutura do prédio desde que foi construído, em 1981.

O engenheiro detetou então o que considerou um “erro crasso” na construção, que tinha provocado já “rachas abundantes” colunas de cimento e em paredes da garagem, a base do prédio. E avisou: a deterioração iria “expandir-se exponencialmente” caso nada fosse feito — e o arranjo seria “caro”. Os alertas ficaram dados na inspeção que visava garantir a certificação do prédio, uma obrigação para prédios com 40 anos de existência, como seria o caso do Champlain Towers South este ano.

Reparações custavam 15 milhões

As reparações não terão chegado a acontecer: apenas uma parte, no telhado, estaria a ser feita, explica o Washington Post, que cita um dos antigos administradores do prédio, Max Friedman. É Friedman que explica que o projeto para resolver aquelas falhas custava 15 milhões de dólares (12,5 milhões de euros) e que o condomínio teria contraído um empréstimo para o pagar.

A investigação às causas da queda do prédio, que colapsou em apenas 11 segundos, fazendo cair 55 apartamentos onde dormia mais de uma centena de moradores, está prometida para breve.

Mas há algumas hipóteses no ar: além dos avisos de Morabito, um estudo de investigadores da Universidade Internacional da Florida, publicado no ano passado, indicava que o prédio teria estado a afundar-se a um ritmo de dois milímetros por ano na década de 1990. Outros engenheiros citados pelos jornais norte-americanos apontam para o clima húmido de Miami como um dos fatores que podem afetar construções mais fracas.

Entretanto, continuam, desde o colapso que aconteceu na madrugada de quinta-feira, as buscas pelas 159 pessoas desaparecidas, tendo Joe Biden declarado estado de emergência na Flórida. O cenário complicou-se neste sábado, quando voltou a acender-se um incêndio nos escombros do edifício. O fogo terá mesmo tornado algumas áreas inacessíveis para as equipas que procuram vítimas ainda com vida.