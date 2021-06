Quando se aproxima o início das entregas dos Valkyrie de estrada, eis que a Aston Martin revela a versão de pista, o Valkyrie AMR Pro, ainda mais agressiva, fruto de um pack aerodinâmico com apêndices generosos à frente e atrás, destinados a assegurar o dobro do apoio. Mas toda a carroçaria e chassi, concebido pelo mago da aerodinâmica Adrian Newey, o mesmo que desenha os F1 da Red Bull que dominam a actual época da modalidade, estão pensados de forma a colar o Valkyrie ao solo sem abusar das asas, a solução mais fácil para atingir os objectivos, mas que prejudica a velocidade máxima do modelo.

A versão idealizada exclusivamente para rodar em circuito possui uma maior distância entre eixos, que assim cresce 38 cm, enquanto a largura das vias passa a ser 9,6 cm maior à frente e 11,5 cm atrás. Também o comprimento total aumenta, no caso 26 cm. Como é habitual em Newey, os truques estão no chassi e por baixo do chassi, uma vez que este foi concebido com condutas de ar que o atravessam, aproveitando as reduzidas dimensões do V12 atmosférico, com a zona inferior a usufruir de extractores desenhados como se tratasse de um F1 moderno.

O novo CEO da Aston Martin, Tobias Moers, garante que “o Valkyrie AMR Pro é um projecto sem comparação, sem limitações devidas a regulamentos, destinado a perseguir a máxima eficácia”. Já Newey prefere descrever o AMR Pro como “um Valkyrie de estrada depois de abusar dos esteróides”, o que dá uma ideia do potencial do modelo.

O motor continua a ser o V12 com 6,5 litros de cilindrada, desenhado pela Cosworth e capaz de girar até às 11.100 rpm. Na versão de estrada, esta unidade fornece 1014 cv, mas é provável que o AMR Pro, sem limitações de ruído ou de emissões, consiga ultrapassar este valor. Certo é que não conta com o motor eléctrico de 162 cv alimentado pelo Kers da versão de estrada, similar ao sistema utilizado nos F1.

Apenas vão ser fabricadas 40 unidades do Valkyrie AMR Pro que, de acordo com a Aston Martin, será capaz de percorrer uma volta ao circuito de La Sarthe, onde se disputam as 24 Horas de Le Mans, em somente 3 minutos e 20 segundos, ou seja, ao ritmo dos carros da categoria LMH (Le Mans Hybrid) que vencem a prova.

As 40 unidades serão entregues até ao final do ano, com a afinação final a ficar a cargo de pilotos como Sebastian Vettel. Todos os clientes vão ter direito a uma sessão de treino em pista, antes da entrega.