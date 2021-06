Os resultados preliminares da autópsia a John McAfee confirmam que o empresário de 75 anos cometeu suicídio na prisão em Barcelona, onde esperava pela extradição para os Estados Unidos, indicaram fontes familiarizadas com o caso ao El País. Esta sempre foi a tese das autoridades, suportada pelo facto de ter sido encontrada uma carta de despedida no bolso das calças do homem, mas continua a ser rejeitada pela família.

A mulher, Janice McAfee, já tinha anunciado na semana passada que iria solicitar uma segunda autópsia, executada por um médico independente, mas a decisão final está nas mãos do Tribunal de Instrução e de Primeira Instância Nº5 de Martorell. Entretanto, visitou na sexta-feira a prisão onde o marido se encontrava, tendo-se reunido com o vice-diretor, o gerente e o diretor médico da instalação.

Em declarações prestadas aos jornalistas à saída da prisão, Janice McAfee garantiu que o marido não tinha intenções suicidas: nesse mesmo dia o milionário terá conversado com a mulher ao telefone, dizendo que a amava e prometendo voltar ao contacto nesse mesmo dia à noite. A esposa do empresário apontou o dedo aos Estados Unidos pela morte do marido: o próprio McAfee já tinha confessado que temia a extradição para território norte-americano, por ficar sujeito a uma “prisão perpétua encoberta”.

O empresário de 75 anos foi detido em outubro do ano passado no aeroporto El Prat, quando tentava embarcar num avião para a Turquia, acusado de fraude e evasão fiscal, assim como de crimes relacionados com criptomoedas — delitos que lhe podiam valer uma pena de 100 anos de prisão. No dia em que foi encontrado sem vida pelos colegas de cela, em Sant Esteve Sesrovires, a justiça espanhola tinha anunciado a decisão de extraditar o empresário para os Estados Unidos.

John McAfee terá fugido ao pagamento de milhões de dólares em impostos. Em 2012, o milionário esteve desaparecido depois de fugir da casa que mantinha em Belize. A polícia queria interrogá-lo por alegado envolvimento na morte do vizinho, mas o empresário negou todas acusações: fugia porque temia pela própria vida, argumentou. Em 2019, já tinha sido detido num porto da República Dominicana com várias armas a bordo do iate onde se encontrava, mas foi libertado e viajou para Inglaterra.

Linha SOS voz amiga: 213 544 545 / 912 802 669 / 963 524 660 (diariamente das 15h30 às 00h30)